Bourse101 annonce les résultats de ses recherches sur la performance des indices boursiers sur 10 ans - Bourse101 offre des formations pour investir en Bourse

Le 9 mars 2019, nous célébrerons les 10 ans de hausse des indices de Toronto, Dow Jones et NASDAQ qui, à la suite de la crise financière mondiale de 2008, avaient enregistré un creux le 9 mars 2009.

DEUX-MONTAGNES, QC, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - En 2008, nous étions en pleine crise financière mondiale : les plus grandes institutions financières américaines étaient en péril, le mouvement à la baisse des Bourses atteignait alors un creux le 9 mars 2009, marquant la fin de la correction boursière.

Si vous aviez investi 100?000 $ sur l'indice NASDAQ en 2009, votre investissement vaudrait aujourd'hui 500?000 $. Le creux était alors à 1 265 points sur l'indice de NASDAQ. Aujourd'hui, il est à environ 7 590 points, une hausse de 500 % ou 6 325 points.

«?Il est évident que la technologie a eu le vecteur de croissance le plus vigoureux sur 10 ans et ce secteur ne compose que 5 % de l'indice canadien. À l'inverse, l'indice de NASDAQ est composé de presque 50 % de titres de technologie?», affirme Mario Lamoureux, fondateur de l'école de formation en ligne Bourse 101.

Les secteurs pétroliers (même niveau qu'il y a 10 ans) et matériaux (hausse de 50 % sur 10 ans) dominent l'indice canadien de Toronto avec les banques.

Analyse de l'ensemble des indices des marchés

Indice Creux de la correction Niveau actuel % de hausse NASDAQ Composite 1?265 7?590 500 % NASDAQ 100 1?040 7?160 588 % Dow Jones 6?469 25?830 300 % Toronto (TSX Composite) 7?498 16?080 114 % Bourse de croissance (Vancouver) 678 623 -8 %

Mario Lamoureux explique que «?le choix du secteur demeure le facteur le plus important dans la réussite de vos investissements. Bien que la diversification du portefeuille soit essentielle, rien ne vous oblige à suivre les pourcentages des indices canadiens lorsque vient le temps d'investir en Bourse.?»

Performance sur les indices de secteur au Canada?sur 10 ans

Indice de secteur canadien % de hausse sur 10 ans Technologie 412 % Santé 381 % Industriel 340 % Consommation de base 284 % Consommation discrétionnaire 232 % Finance 229 % Télécommunication 162 % Services publics 62 % Matériaux 48 % Énergie -10 %

Investir en Bourse

Un tableau de la performance de chacun des titres du NASDAQ 100 et du TX60, et des graphiques interactifs des indices de marché et de secteur sont disponibles dans notre analyse détaillée. https://bourse101.com/10ans

À propos de Mario Lamoureux et Bourse101

Gagnant régional du Concours québécois en entrepreneuriat dans la catégorie Innovation technologique et technique, Mario Lamoureux est un professionnel de l'investissement en Bourse. Avec plus de 30 ans d'expérience en trading, il met à votre disposition ses connaissances afin que vous appreniez à investir en Bourse sur des bases solides grâce aux 796 formations vidéo sur Bourse101.com.

Le programme de formation Investisseur débutant de 7 heures -- 94 vidéos est disponible gratuitement, visitez le https://bourse101.com/

