Komet dépose un rapport portant sur une estimation initiale des ressources aurifères du prospect de Kabaya (Dabia Sud, Mali)

QUÉBEC, 07 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. (TSX-V : KMT) («?Komet?» ou la «?Compagnie?») a le plaisir d'annoncer que la société a déposé le rapport technique, préparé en conformité avec le Règlement 43-101 («?NI 43-101?»), qui concerne la ressource aurifère de Kabaya localisée dans la partie méridionale du permis de Dabia Sud détenu par la compagnie, au Mali occidental, en Afrique de l'Ouest («?le Rapport?»).



Le rapport fait suite au communiqué de presse publié le 21 janvier 2019 intitulé «?Komet annonce une première estimation de ressources minérales pour le prospect Kabaya (propriété Dabia Sud, Mali)?». Il n'y a pas de différences significatives dans les présomptions et estimations contenues dans le Rapport par rapport au communiqué de presse publié.

Le rapport, daté le 5 mars 2019, est intitulé «?Dabia Sud Property, Kabaya Resource, NI 43?101 Technical Report, Mali?» et est préparé par une «?Personne qualifiée?» indépendante (comme défini dans le NI 43-101) sous la direction de Yann Camus, ing. SGS Services Géologiques, Blainville, Canada. Le rapport est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) et le site web de la compagnie (kometgold.com ).

Les faits saillants de l'estimation des ressources sont les suivants :

Des ressources indiquées de 3,17 millions de tonnes (Mt) à une teneur de 1,03 g/t pour 105 000 onces d'or contenues, et des ressources présumées de 0,96 Mt à une teneur de 1,14 g/t pour 35 000 onces d'or contenues selon une teneur de coupure de 0,40 g/t Au.

Les ressources sont délimitées par des fosses optimisées en fonction d'un prix de l'or de 1 350 USD, en supposant que l'or du minerai de saprolite sera récupéré par lixiviation en tas.

La minéralisation aurifère à Kabaya reste ouverte en profondeur dans le socle rocheux ainsi que latéralement vers le sud-ouest et le nord-ouest.

Estimation des ressources indiquées et présumées délimitées par une fosse telle que présentée par SGS

Classification Tonnage (Mt) Au (g/t) Onces (koz) Indiquées 3,17 1,03 105 Présumées 0,96 1,14 35

La date d'effet des ressources est le 7 janvier 2019. La PQ indépendante aux fins de l'estimation des ressources est Yann Camus, ing., de SGS Canada inc. Les ressources minérales sont présentées selon une teneur de coupure de 0,4 g/t Au dans des fosses. Les ressources sont présentées sans dilution. Des fosses Whittle basées sur un prix de l'or de 1 350 $ US/oz ont été utilisées. La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. Cette divulgation n'inclut pas d'analyse économique des ressources minérales. Aucune évaluation économique des ressources n'a été effectuée. Cette estimation de ressources a été préparée conformément aux définitions de l'ICM (2014). La densité de 1,7 utilisée est basée sur des mesures de densité et des valeurs provenant de projets similaires. Une teneur d'écrêtage de 30 g/t Au a été appliquée aux résultats d'analyse.

L'estimation des ressources à Kabaya est basée sur les données analytiques de tranchées et de plusieurs campagnes de forage réalisées en 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018. Cinq tranchées totalisant 515 m ont été excavées en 2012-2013. Tous les sondages ont été forés selon des lignes orientées est-ouest, avec des sondages peu profonds inclinés à 50° vers l'ouest et sont constitués essentiellement de forages à circulation inverse pour un total de 12 530 m.

La personne qualifiée indépendante aux fins du présent communiqué, tel que défini par le Règlement 43-101, est Yann Camus, ing., de SGS Canada inc. ? Services géologiques («?SGS Services Géologiques?»), lequel a approuvé les renseignements techniques divulgués dans ce communiqué. La date d'effet de l'estimation des ressources est le 7 janvier 2019. Les autres renseignements scientifiques et techniques portant sur les travaux de forage présentés dans ce communiqué ont été approuvés par M. Pascal van Osta, géologue professionnel, vice-président d'exploration.

Pour de plus amples détails sur Les Ressources Komet inc. :

Lucas Werner Claessens

Chef de la direction

Courriel : lw.claessens@kometgold.com

Tél. : +1-647-647-2285

Relations avec les investisseurs :

Carl Desjardins, Relations publiques Paradox inc.

Courriel : carldesjardins@paradox-pr.ca

Tél. : +1-514-341-0408

À propos de Les Ressources Komet

Les Ressources Komet inc. est une société canadienne d'exploration et d'exploitation minière aurifère inscrite à la Bourse de croissance TSX, qui se consacre à l'exploration et la production d'or sur ses projets au Burkina Faso et au Mali, en Afrique occidentale.

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué. Ce communiqué contient des énoncés qui pourraient constituer des «?renseignements prospectifs?» ou des «?énoncés prospectifs?» tel que défini dans le contexte des lois sur les valeurs mobilières. Ces renseignements prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de Komet. Les résultats réels ou les conclusions ultimes pourraient être sensiblement différents de ceux qui ont été présentés ou suggérés dans ces renseignements prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient occasionner une telle disparité, en particulier l'instabilité des prix des métaux sur les marchés, les résultats des fluctuations des taux de change ou des taux d'intérêt, les estimations de ressources inadéquates, les risques environnementaux (un resserrement de la règlementation), des situations géologiques imprévues, des conditions d'extraction défavorables, des risques politiques découlant de l'exploitation minière dans des pays en développement, des changements au niveau de la règlementation ou des politiques gouvernementales (lois et politiques), l'incapacité d'obtenir les permis requis et les autorisations des agences gouvernementales, et tous les autres risques liés à la mise en valeur et à l'exploitation minière. Rien ne garantit que les circonstances anticipées dans ces renseignements prospectifs se matérialiseront, et le cas échéant, comment elles profiteront à Komet. Les renseignements prospectifs sont fondés sur les estimations et les opinions de la direction de Komet au moment de leur publication et Komet n'assume aucune obligation de publier une mise à jour ou une modification des énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières.

Actions en circulation : 73,481,385

