CycloMedia fait l'acquisition de Floating Point FX pour accélérer sa croissance aux États-Unis et à l'international





CycloMedia, leader des données d'imagerie géospatiale de précision et de l'analyse de données, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Floating Point FX, une société de modélisation géospatiale 3D basée à Madison, dans le Wisconsin.

Floating Point FX (FPFX) fournit de puissantes plateformes de visualisation et d'analyse de données à de nombreuses industries. Grâce à des techniques LiDAR et d'imagerie mobile, Floating Point FX produit des visualisations 3D hautement détaillées d'environnements urbains. La société fournit des solutions d'analyse de données de haute précision aux marchés des transports, des services publics, des communications et des travaux publics. Ces solutions d'optimisation des processus sont de plus en plus dérivées des données LiDAR et de l'imagerie 3D haute précision de CycloMedia.

Ensemble, CycloMedia et Floating Point FX fournissent un vaste éventail de services d'analyse des données d'imagerie, y compris le balayage LiDAR, la modélisation 3D et la capture de scènes 3D en temps réel, offrant des solutions complètes répondant aux besoins des organisations en matière de visualisation, de design et d'analyse.

Cette acquisition permet à CycloMedia de développer rapidement sa présence en Amérique du Nord et de fournir de l'imagerie urbaine et des ensembles de données haute précision à un large éventail de marchés gouvernementaux et commerciaux. L'accord permettra également une future expansion sur de nouveaux marchés clients à l'échelle mondiale.

Les clients de CycloMedia et de Floating Point FX bénéficieront de l'offre combinée, qui procure une représentation numérique précise du monde extérieur leur permettant d'évaluer, d'analyser et de mesurer des infrastructures physiques à distance.

« Il s'agit d'une acquisition stratégique pour CycloMedia, qui consolide notre équipe, renforce nos ressources et élargit notre offre pour accélérer notre croissance. Le renforcement de notre présence aux États-Unis joue un rôle essentiel dans la stratégie de croissance internationale de CycloMedia », déclare Joe Astroth, PDG de CycloMedia aux États-Unis.

« À l'heure où le monde extérieur devient de plus en plus complexe, la fusion des données et des capacités d'analyse de données de nos deux sociétés nous aidera à répondre à la demande croissante de nos clients communs en matière de représentation numérique haute précision et en temps réel de leurs environnements. Dans le cadre de cette acquisition, nous explorons les options pour également intégrer la technologie de Floating Point en Europe », déclare Frank Pauli, PDG de CycloMedia.

L'accord fait suite à un important investissement en capital dans CycloMedia au mois d'août 2018 par Volpi Capital, société d'investissement européenne de capital privé. L'acquisition de Floating Point FX s'inscrit dans la stratégie d'investissement de CycloMedia dans l'analyse de données annoncée l'année dernière.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

À propos de CycloMedia

Fondé en 1980, CycloMedia est le premier fournisseur international de données et de solutions logicielles virtualisant avec précision le monde extérieur sur écran. Les clients de CycloMedia tirent des informations exploitables de la plateforme de géodonnées afin de prendre à distance des décisions quotidiennes avec une précision accrue, offrant un retour sur investissement exceptionnel. Les solutions de CycloMedia sont destinées à l'évaluation fiscale, la gestion d'actifs, la sécurité publique, la construction, l'ingénierie, les services publics, les transports, l'assurance et l'immobilier. Employant 200 personnes, CycloMedia est basée à Zaltbommel, aux Pays-Bas, et exerce ses activités aux États-Unis, en Allemagne et en Scandinavie. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.cyclomedia.com.

