Showpad enregistre une année record avec une croissance de 90 % en 2018 et accroît son investissement dans l'innovation en 2019





La société d'aide à la vente va maintenir sa dynamique en 2019 en focalisant sur la recherche et le développement en technologie

GHENT, Belgique, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Showpad , plateforme numéro un d'aide à la vente pour les vendeurs modernes, a déclaré de solides résultats de fin d'exercice 2018 en réponse à une expansion mondiale continue et au succès d'acquisitions qui ont ajouté de nouveaux produits et une nouvelle fonctionnalité. Avec une croissance de 90 % en glissement annuel, Showpad va maintenir cette dynamique et consolider sa position en tant que catalyseur d'innovation. La société continue d'investir de manière significative dans la recherche et le développement (R&D), en augmentant en particulier ses équipes de produits et d'ingénierie, pour continuer à dominer la croissance et la transformation du secteur de l'aide à la vente.

« 2018 a été une année excitante et extrêmement productive pour Showpad. Au cours des 12 derniers mois, nous avons pris des mesures importantes qui transforment le marché de l'aide à la vente. Qui plus est, nous avons pu le faire tout en développant notre empreinte mondiale, en ajoutant des cadres dirigeants exceptionnels à notre équipe de leadership, et en devenant un succès commercial », a déclaré Pieterjan Bouten, PDG de Showpad. « En 2019 et au-delà, nous allons focaliser sur notre stratégie de plate-forme en poursuivant notre vision qui est que la meilleure expérience acheteur l'emporte, et continuer d'offrir l'innovation qui rendra cela possible. »

Croissance record de la société et dynamique en Amérique du Nord

2018 a été une année de croissance solide en termes de clients, d'employés et de géographie pour la société. En générant cette croissance, Showpad a également atteint des jalons significatifs dans le financement de la société et l'expansion des produits en réponse à deux acquisitions majeures :

La société a dépassé le jalon des 1 200 clients et ajouté plusieurs organisations majeures à sa liste, y compris Sun Life Financial U.S., Iron Mountain Incorporated, et DHL.

L'effectif mondial est passé à 400, avec 200 employés aux États-Unis.

La société a porté à plus de 120 employés son siège nord-américain de Chicago et a emménagé récemment dans un site de 1 858 mètres carrés au no. 1 North State Street dans le quartier Loop de Chicago .

et dans un site de 1 858 mètres carrés au no. 1 North State Street dans le quartier Loop de . La société a atteint le jalon de financement de 100 millions USD, avec deux rondes menées par Insight Venture Partners et Dawn Capital, portant son financement total à 120 millions USD.

Elle a acquis deux sociétés de technologie dans le but d'élargir ses capacités d'aide à la vente avec l'acquisition de LearnCore pour 50 millions USD en juin, et l'acquisition de Voicefox en novembre. Par conséquent, Showpad offre désormais une solution holistique aux directeurs commerciaux et à leurs équipes, alliant des capacités d'encadrement de pointe à une plate-forme d'aide à la vente reconnue à l'échelle mondiale.

Leadership du marché validé par les analystes, stimulé par un investissement dans la R&D

Comme validation pour sa stratégie et sa dynamique, Showpad a été nommée Leader dans le guide Forrester Wave : Sales Enablement Automation Platforms Q3 2018. Dans l'évaluation, Showpad a obtenu le score le plus élevé possible pour son UI, sa feuille de route de produits, et son soutien du marketing mondial et des critères de vente.

« Nous avons une vision unique du futur de l'aide à la vente et considérons que le contenu et l'encadrement des ventes, alliés à la veille des conversations, finiront par améliorer l'engagement client et générer des expériences incroyables pour les acheteurs. Et nous avons pris des mesures importantes pour faire de cette vision une réalité cette année », a déclaré Louis Jonckheere, directeur produits chez Showpad. « Pour continuer d'honorer cette vision, nous allons maintenir notre dominance du secteur avec de nouvelles innovations, raison pour laquelle nous investirons des sommes importantes dans nos ressources de produits et d'ingénierie au cours de l'année à venir. »

Afin de catalyser cet investissement en R&D, Showpad a recruté de nouveaux talents et doublé la mise sur son engagement envers l'innovation par le biais des investissements suivants :

Le recrutement d'un vétéran de 25 ans, Lieven Baeyens , en tant que VP de l'ingénierie chargé de développer et dimensionner l'équipe d'ingénierie de Showpad.

en tant que VP de l'ingénierie chargé de développer et dimensionner l'équipe d'ingénierie de Showpad. L'allocation de près de 30 % de son chiffre d'affaires à la R&D, bien au-dessus du repère typique du secteur qui est de 23 %.

L'ajout de 250 employés en 2019 à l'appui de son investissement significatif dans le développement des produits. Un nouveau bureau à Wroclaw, en Pologne, sera axé sur le produit et l'ingénierie, l'objectif étant de tripler le nombre d'employés en Pologne d'ici la fin de l'année.

Pour en savoir plus sur le produit, la mission et la vision de Showpad, visitez showpad.com .

À propos de Showpad

Showpad est la plateforme numéro un d'aide à la vente pour le vendeur moderne. La plateforme tout-en-un de Showpad permet aux équipes de vente et de marketing d'engager les acheteurs en intégrant un logiciel de formation et d'encadrement leader du secteur à des solutions de contenu novatrices. En utilisant les données les plus complètes sur les interactions de vente réussies, Showpad alimente l'intelligence artificielle afin de découvrir, reproduire et automatiser ce qui marche pour les vendeurs les plus performants.

Showpad sert plus de 1 200 clients dans le monde, dont Johnson & Johnson, BASF, GE Healthcare, Fujifilm, Bridgestone, Prudential, Honeywell et Merck. Fondée en 2011, la société a son siège à Gand et à Chicago avec des bureaux à Londres, Munich, San Francisco et Portland. Pour en savoir plus sur Showpad, visitez www.showpad.com ou suivez Showpad sur Twitter et LinkedIn .

Coordonnées médias

Kyle Rall

Walker Sands Communications

kyle.rall@walkersands.com

312-964-9114

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632473/Showpad_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :