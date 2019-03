SEI accroît sa relation avec BMO Groupe financier





SEI renforce sa présence mondiale avec un nouveau partenariat stratégique en Asie

OAKS, Pennsylvanie, le 7 mars 2019 /CNW/ - SEI (NASDAQ : SEIC) a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa relation de gestion d'actif existante avec BMO Groupe financier (BMO) dans le marché de l'Asie. Pour permettre la distribution aux investisseurs asiatiques accrédités, SEI a enregistré à Singapour 25 de ses fonds OPCVM de Dublin. Le mois dernier, BMO a lancé une nouvelle solution composée de quatre Portefeuilles stratégiques mondiaux avec un profil de risque gérés par SEI. Ces Portefeuilles stratégiques offrent de multiples niveaux de gestion active et de diversification dans six catégories d'actif de base : actions, revenu fixe, sensible à l'inflation, liquidités, rendement absolu et revenu. Cette nouvelle a été annoncée pendant l'appel sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2018 de SEI.

« Nous sommes très heureux de faire croître notre partenariat stratégique avec BMO. Partager nos connaissances dans la construction et la gestion de solutions d'investissement sur mesure avec l'Asie soutient notre stratégie visant à offrir les meilleurs services et solutions de leur catégorie à nos clients mondiaux, » a affirmé Kevin Barr, premier vice-président et responsable de l'Unité Gestion de placements de SEI. « Nous attendons avec impatience d'accroître notre présence dans le marché de l'Asie, tandis que nous continuons de servir les investisseurs dans cette région et partout dans le monde. »

Le nouveau partenariat de SEI avec BMO Banque privée, Asie s'appuie sur notre relation de gestion de l'actif en place depuis 21 ans avec BMO Nesbitt Burns (BMO NB) au Canada. Le programme Quadrant de BMO NB est un programme de fonds communs de placement intégré à marque blanche mis au point conjointement. Il se sert des conseils de répartition d'actif axée sur les buts de SEI et est mis en oeuvre par le biais des Fonds de catégories d'actif canadiens sous-jacents de SEI. Quadrant est offert à plus de 1 300 conseillers BMO NB et à leurs clients de détail partout au Canada. De plus, BMO Gestion de patrimoine, un client de SEI aux États-Unis depuis 2005, utilise actuellement la plateforme antérieure de SEI, TRUST 3000® et transférera ses affaires existantes à SEI Wealth PlatformSM en 2019.

« Notre partenariat avec SEI nous permettra d'améliorer nos solutions d'investissement afin de satisfaire les besoins de nos clients de banque privée en Asie, » a déclaré Monique Chan, chef de la direction, BMO Banque privée, Asie. « BMO a depuis longtemps une relation avec SEI en Amérique du Nord, et nous nous réjouissons à l'idée de développer cette collaboration en Asie. »

À propos de l'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI

L'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI propose des partenariats stratégiques personnalisés permettant d'offrir des solutions de placement à architecture ouverte conçues pour correspondre aux objectifs des investisseurs finaux, en soutien des intermédiaires de services financiers. Ce groupe aide d'importants distributeurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie à mettre en oeuvre un cadre de conseils axés sur les buts qui combine une approche de finance comportementale lancée par SEI et une plateforme de conseils exclusive pour les clients afin de créer une offre distincte. L'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI fait partie de l'unité fonctionnelle des Services bancaires privés de SEI. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com/amd.

À propos de SEI Wealth PlatformSM

SEI Wealth Platform (la plateforme) est une solution d'impartition pour les gestionnaires de patrimoine qui inclut des services de traitement et des programmes de gestion du patrimoine, combinés à des connaissances spécialisées en processus administratifs. Avec cette plateforme, SEI offre aux sociétés de gestion de patrimoine l'infrastructure ainsi que le soutien opérationnel et administratif nécessaire pour atteindre leurs objectifs stratégiques dans un marché en constante évolution. SEI Wealth Platform soutient la négociation et les transactions sur 158 bourses dans 56 pays et en 43 devises, par le biais d'un traitement direct et d'un environnement d'infrastructure d'exploitation unique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com/wealthplatform.

À propos de SEI

Maintenant dans sa cinquantième année, SEI (NASDAQ : SEIC) continue d'être un chef de file mondial en matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et de solutions de gestion des placements en impartition. Les solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles affluentes à se créer un patrimoine et à le gérer. Au 31 décembre 2018*, par l'entremise de ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une participation importante, SEI administrait et gérait 884 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou distincte, dont 307 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 573 milliards de dollars d'actifs de clients sous son administration. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com

À propos de BMO Groupe financier et de BMO Banque Privée

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 765 milliards de dollars au 31 juillet 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux. BMO Banque Privée est une division de BMO Gestion de Patrimoine. Les services bancaires et financiers sont offerts par le biais des bureaux de Hong Kong et de Singapour de Banque du Montréal.

Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gérant des Fonds SEI et des Portefeuilles SEI, un service de répartition d'actif, au Canada. Des commissions, frais de courtage, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se répéter.

