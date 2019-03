La Banque CIBC annonce des nominations à la haute direction de ses activités aux États-Unis





TORONTO, le 7 mars 2019 /CNW/ - Le président et chef de la direction de la Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York), Victor G. Dodig, a annoncé aujourd'hui la transition planifiée de la direction des activités de la banque aux États-Unis qui prendra effet le 1er avril 2019.

« Depuis l'acquisition de The PrivateBank en 2017, nos activités de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs aux États-Unis ont connu un grand succès et ont franchi l'étape décisive de générer des revenus un an plus tôt que prévu », explique M. Dodig. « Compte tenu du succès de cette intégration, le solide rendement financier et la précieuse expérience de notre équipe de direction, nous sommes désormais bien placés pour exécuter la transition planifiée de la direction de nos activités aux États-Unis. »

Larry D. Richman occupera désormais le rôle de président, région des États-Unis, CIBC Bank USA. Il continuera de jouer un rôle décisif dans la mise en place et le maintien des relations avec les clients pour garantir la continuité des partenariats et la création de nouvelles occasions d'affaires. De plus, il sera membre du conseil d'administration de la CIBC USA et poursuivra ses activités civiques et philanthropiques au nom de la Banque CIBC.

La succession de M. Richman au titre de premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis et de président et chef de la direction, CIBC Bank USA et notre société de portefeuille américaine, sera assurée par Michael Capatides. Ce dernier a joué un rôle primordial dans l'acquisition de The PrivateBank en 2017 dont il a dirigé le processus d'intégration. Il apporte une riche expérience du secteur bancaire des États-Unis, acquise dans des rôles de direction à New York et à Chicago.

« Aujourd'hui, sous la direction de Larry, nous possédons une banque compétente axée sur les clients aux États-Unis. Au nom de toute l'équipe, nous le remercions pour son engagement envers nos clients et pour sa direction lors de l'acquisition et de la consolidation réussies de nos activités aux États-Unis depuis 2017, » a ajouté M. Dodig. « Cela fait plus de 20 ans que Mike fait partie intégrante de l'équipe de direction et de la réussite de la Banque CIBC. Ses compétences de leadership éprouvées, sa focalisation sur les relations et ses grandes connaissances du marché américain permettront une croissance et un succès continus pour la Banque CIBC aux États-Unis alors que nous élargissons notre plateforme transfrontalière. Sous la direction de Mike et de sa solide équipe de direction déjà en place, nous continuerons d'investir dans la région des États-Unis et de faire croître nos activités pour répondre aux besoins de nos clients des deux côtés de la frontière. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :