Pour la seconde année d'affilée, Arbor Memorial Inc. nommée comme l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada





TORONTO, le 7 mars 2019 /CNW/ - Arbor Memorial Inc. a été reconnue pour la seconde fois consécutive pour son rendement global et sa croissance soutenue en obtenant le prestigieux titre de Sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates de ce programme de Mieux gérées 2019 font partie des meilleures sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 15 millions de dollars et qui démontrent de la stratégie, des capacités et de l'engagement pour parvenir à une croissance soutenue.

Présentement dans sa 26ème année, le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada constitue l'un des principaux palmarès au pays qui souligne les pratiques innovantes et de renommée mondiale des sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année, des centaines d'entreprises concourent pour ce titre par le biais d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue la qualité de leurs capacités et pratiques de gestion.

Entreprise familiale de confiance depuis 1947 et chef de file dans son secteur d'activité, Arbor Memorial apporte une touche locale avec une portée nationale. La société gère plus de 120 emplacements dans les communautés du Canada, fournissant des services à plus de 25 000 familles chaque année.

Être reconnue pour la seconde année d'affilée témoigne de l'engagement d'Arbor pour nos familles en poursuivant l'innovation et l'excellence opérationnelle ; et en embauchant, formant et fidélisant les meilleurs employés. Plusieurs de nos cadres supérieurs possèdent plus de 25 ans d'expérience au sein de notre organisation, reflétant ainsi notre désir d'avoir un personnel à la fois engagé et dévoué qui offre des conseils éthiques et éclairés aux clients et de manière compatissante.

« Cette année, les lauréates témoignent du succès rencontré par les entreprises lorsqu'elles investissent dans les talents, innovent de façon volontaire, et pensent à long terme », dit Peter Brown, associé, Deloitte Private et Co-Leader, du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. « Ces sociétés devraient être fières de cet accomplissement ainsi que de leur responsabilité d'agir comme modèle pour les autres entreprises canadiennes. »

Les sociétés qui posent leur candidature sont évaluées par un jury indépendant composé de membres de chacun des commanditaires du programme en plus d'invités spéciaux. Les Sociétés les mieux gérées en 2019 partagent des points communs tels qu'une stratégie et vision claires, des investissements dans les capacités et un engagement envers les talents.

« Nous sommes heureux d'avoir été élus pour la seconde année consécutive comme l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada, » dit David Scanlan, président du conseil d'administration et président et directeur général d'Arbor Memorial Inc. « Cette reconnaissance témoigne du dévouement de nos employés pour leur travail et les familles que nous sommes honorés de servir dans tout le pays. »

« CIBC félicite les lauréates du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada 2019, incarnant l'excellence commerciale et la réussite, » dit Dino Medves, premier vice-président et directeur, Groupe Entreprises CIBC. « Les lauréates de cette année renforcent l'impact important que les Sociétés détenues et gérées par des Canadiens ont en poursuivant l'innovation et en continuant à bien se concentrer sur leur clientèle.»

Les lauréates du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada 2019 seront honorées au gala annuel des Sociétés les mieux gérées au Canada à Toronto le 17 avril 2019. Ce même jour, le symposium des Mieux gérées abordera les enjeux des entreprises de pointe qui sont essentiels pour la réussite des dirigeants de société actuels.

Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX parrainent le programme des Mieux gérées.

À propos d'Arbor Memorial Inc.

Arbor Memorial Inc. est une entreprise familiale canadienne de confiance bien implantée dans diverses communautés du pays. Établie en 1947, Arbor gère plus de 120 emplacements et 23 de nos cimetières disposent de salons funéraires sur place, ce qui permet d'offrir un service complet aux familles. Avec plus de 2500 employés dévoués et hautement qualifiés, Arbor est devenu le représentant de son secteur d'activité, avec une longue tradition d'excellence et de croissance stratégique. C'est un privilège pour nous d'offrir notre expertise et des services personnalisés qui aident les familles à honorer, respecter et célébrer leurs êtres chers. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.arbormemorial.com

À propos du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le symbole de l'excellence pour les entreprises qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont le chiffre d'affaires dépasse les 15 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion. Il existe quatre catégories de récompense : 1) Nouvelles lauréates Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année) ; 2) Lauréates Mieux gérées au Canada (anciennes lauréates qui ont posé à nouveau leur candidature et conservé le titre de Mieux gérée pendant deux autres années, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle) ; 3) Lauréates de la Reconnaissance Or (lauréates qui ont maintenu leur statut de Mieux gérée pendant trois années d'affilée et démontré leur engagement envers le programme en obtenant le titre pour 4 à 6 années consécutives) ; 4) Membres du Club Platine (lauréates qui ont maintenu leur statut de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.bestmanagedcompanies.ca.

