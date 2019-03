Viomi Technology, en collaboration avec IDC, publie un livre blanc sur les perspectives de l'IdO grand public à l'horizon 2025





Six tendances fortes du marché de l'IdO grand public

NEW YORK, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Viomi Technology Co., Ltd (« Viomi » ou la « société ») (NASDAQ : VIOT), l'une des principales sociétés de technologie domestique de l'IdO en Chine, en partenariat avec International Data Corporation (« IDC »), a publié aujourd'hui un livre blanc sur Nasdaq MarketSite. Le livre blanc, intitulé Perspectives de l'IdO grand public à l'horizon 2025, prévoit six tendances lourdes concernant le marché de l'IdO grand public.

-- Les capacités informatiques des dispositifs de l'IdO grand public augmenteront rapidement. L'IA couplée à l'IdO est la clé du développement futur de l'IdO grand public, lui-même élément central des dispositifs domestiques intelligents. Ce sera le moteur du développement des technologies de détection, des capacités d'acquisition de données et de la veille décisionnelle.

-- Différents protocoles de réseau fonctionneront ensemble comme un réseau hybride, assurant une connexion stable et rapide partout, tout le temps. Le développement de réseaux ad hoc ou maillés permettra d'assurer une connexion stable et rapide. En outre, l'avènement imminent de la 5G stimulera l'ubiquité des connexions.

-- L'informatique de pointe et le stockage local seront largement utilisés sur les dispositifs intelligents, ce qui améliorera l'efficacité de l'informatique et la protection des informations personnelles. L'informatique de pointe reposant sur le stockage local améliorera nettement l'efficacité de l'informatique, tandis que l'application du stockage local sur les dispositifs de l'IdO grand public améliorera notablement la protection de la vie privée.

-- Les dispositifs de l'IdO grand public seront plus ouvertement intégrés en termes de technologies et de modalités d'application. L'interopérabilité sera réalisée en effaçant les frontières entre les produits, les plateformes et les applications.

-- Les échanges entre l'homme et la machine seront plus simples et naturels. L'évolution des échanges mènera à des moyens plus simples et diversifiés, y compris, sans s'y limiter, aux échanges reposant sur la voix, l'image, le visage et le toucher.

-- Les dispositifs intelligents seront bientôt diffusés de façon massive, conduisant à l'apparition de services et d'applications connexes. Le volume de livraison de dispositifs électroménagers intelligents sur le marché chinois devrait atteindre environ 300 millions d'unités d'ici à 2022, un TCAC de 18,9 % à partir de 2018, les dispositifs électroménagers étant le segment le plus important.

Viomi prévoit de présenter le livre blanc lors du lancement de ses produits à l'Exposition internationale des produits électroménagers et électroniques de Shanghai (Chine), le 13 mars 2019 à 19 h, heure de Beijing. En collaboration avec IDC, la société fera part de sa perception et de ses connaissances concernant les tendances du marché de l'IdO grand public d'ici à 2025.

