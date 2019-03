Firmenich étend son programme de congé parental à tous les collaborateurs au niveau mondial





Ces prestations reconnaissent tous les types de familles et sont disponibles en cas de naissance ou d'adoption

GENEVE, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande société privée de l'industrie de la parfumerie et des d'arômes, offre désormais des prestations étendues en matière de congé parental dans toutes ses filiales, sans distinction de sexe. Annoncé à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, ce programme prévoit seize semaines de congé payé1 à 100 % du salaire pour le parent qui a la charge principale de l'enfant. Firmenich s'engage ainsi à favoriser un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille et à assurer l'égalité des chances pour tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise.

« Nous voulons faire de Firmenich la société la plus « family-friendly » de notre industrie. Pour cela, nous devons encourager une culture d'entreprise où tous les hommes et les femmes peuvent s'épanouir pleinement », explique Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich. « Avec ce congé parental étendu, nous voulons faire en sorte que tout collaborateur qui devient parent puisse donner à son enfant le meilleur départ possible dans la vie, y compris en cas d'adoption. »

À partir de cette année, Firmenich offre à tous ses collaborateurs un congé parental payé en cas de naissance ou d'adoption. Le parent qui s'occupe en premier lieu de l'enfant, qu'il s'agisse du père ou de la mère, bénéficie ainsi de seize semaines de congé et l'autre parent de deux semaines. Ces prestations représentent un minimum au niveau mondial pour Firmenich, à concurrence de conditions nationales plus généreuses selon les pays.

« Nous avons vraiment à coeur de soutenir les familles. Dans cette optique, nous sommes fiers de notre capacité à attirer et surtout à accompagner les meilleurs talents tout au long de leur parcours », dit Mieke Van de Capelle, directrice des ressources humaines de Firmenich. « 93 % de nos collaboratrices reprennent leur activité au sein de notre entreprise après leur congé maternité. Ceci est un argument fort en faveur du congé parental disponible aux hommes comme aux femmes. Ces prestations étendues s'inscrivent dans un engagement plus large pour le bien-être de nos collaborateurs : nous offrons également des modalités de travail flexibles, nous garantissons la parité salariale homme-femme, et nous avons adopté des pratiques de promotion et de développement professionnel inclusives. »

Dans le but de promouvoir la diversité et l'inclusion, Firmenich est devenue en décembre 2018 la première société de son industrie ? et l'une de sept multinationales au monde seulement ? à obtenir le label « égalité entre femmes et hommes » décerné par la fondation indépendante EDGE (Economic Dividends for Gender Equality). Ce label, qui va bien au-delà de la simple parité salariale, est la certification la plus reconnue sur le plan international dans le domaine. Cette année, Firmenich a également lancé un programme « FlexWork » qui permet aux collaborateurs de l'entreprise de configurer leur travail de manière plus flexible, entre autres pour concilier travail et vie de famille.

La durée minimum de congé parental variant beaucoup d'un pays à l'autre, la majorité des employés de Firmenich jouissent désormais de prestations plus généreuses que celles prévues par la loi. Au Mexique et en Indonésie, par exemple, le congé pour le parent principal passe de douze à seize semaines, tandis qu'en Inde l'autre parent aura droit à deux semaines de congé au lieu de deux jours. En Grande-Bretagne, la législation prévoit jusqu'à cinquante-deux semaines de congé parental, dont dix payées. Grâce à ce programme, les collaborateurs de Firmenich bénéficient de six semaines de congé payé supplémentaires. Des conditions spéciales s'appliquent aux États-Unis, où le congé parental maximum est fixé à douze semaines.

Le programme « family-friendly » de Firmenich comprend également des prestations complémentaires avant et après la venue de l'enfant, notamment la possibilité pour les femmes enceintes d'adapter leurs conditions de travail, un soutien à l'allaitement et la protection du poste pour une durée cumulée de quatre mois.

Fondée à Genève (Suisse) en 1895, Firmenich est la plus grande entreprise privée de l'industrie de la parfumerie et des arômes. Fidèle à sa mission de créatrice d'émotions positives pour améliorer naturellement le bien-être, Firmenich est à l'origine de nombreux classiques de la parfumerie et des arômes qui font le bonheur de plus de 4 milliards de consommateurs au quotidien. Réputée pour sa créativité, sa capacité d'innovation et son leadership dans le domaine de la durabilité, le groupe investit chaque année environ 10 % de son chiffre d'affaires dans la recherche, ce qui reflète son envie permanente de comprendre, de partager et de sublimer les trésors de la nature de manière responsable. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich s'élevait à 3,7 milliards de francs suisses à fin juin 2018. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.firmenich.com.

1 Des conditions particulières s'appliquent au Etats-Unis

