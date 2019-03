/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains annoncera un investissement important dans l'innovation pétrochimique en Alberta/





OTTAWA, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, annoncera un important investissement par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation. Le ministre Bains sera accompagné par le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi, et le député d'Edmonton-Centre, Randy Boissonnault.

Date : Le jeudi 7 mars 2019



Heure : 10 h 15 (heure des Rocheuses)



Lieu : Complexe pétrochimique Heartland

55436 Range Road 220

Fort Saskatchewan (Alberta)

On prie les journalistes d'arriver avant 9 h 30 pour s'inscrire au bureau de l'administration et se soumettre à un contrôle de sécurité. Un agent de la société accueillera les journalistes et les accompagnera à une navette, qui les amènera ensuite à l'endroit où aura lieu l'annonce.

On recommande le port de bottes robustes ou de chaussures d'extérieur (et non de chaussures de ville).

