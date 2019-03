L'AWE 2019 ainsi qu'un grand nombre d'activités et de forums concomitants s'apprêtent à avoir lieu à Shanghai





SHANGHAI, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Dans moins de deux semaines, le salon annuel Appliance & Electronics World Expo 2019 (l'AWE2019), organisé par la China Household Electrical Appliances Association, aura lieu au nouveau Centre international des expositions de Shanghai, du 14 au 17 mars 2019.

Le programme des activités de l'AWE 2019 est le suivant :

Cérémonie d'ouverture de l'AWE2019

GTIC 2019 | 5e Conférence mondiale sur l'innovation technologique en matière de puces d'IA

Forum chinois 2019 sur la décoration raffinée dans l'immobilier, Sommet des cuisines modernes

Journée mondiale des médias de l'AWE2019

9e Sommet chinois sur le développement des appareils électroménagers

Sommet chinois 2019 sur les appareils électroménagers pour l'environnement et la santé

Conférence chinoise 2019 sur la chaîne industrielle des appareils électroménagers

Initiative de coopération transfrontalière CIC et communiqué de presse sur les normes de sécurité de l'information

Cérémonie « AWE Award »

Festival gourmet des appareils électroménagers de cuisine de l'AWE

Un avenir orienté vers les données : rapport d'indice sectoriel de l'électroménager et des produits électroniques de Toutiao

La GTIC 2019 | 5e Conférence mondiale sur l'innovation technologique en matière de puces d'IA, co-organisée par la China Household Electrical Appliances Association, se focalisera sur l'écologie, l'architecture et les applications. Plusieurs dirigeants importants de la China Semiconductor Industry Association seront invités, tandis que plusieurs grandes sociétés parmi lesquelles Intel, Qualcomm, Baidu, Huawei, Synopsys et Haier participeront également au forum pour partager leurs toutes dernières recherches et réussites sur les puces d'IA.

Lors de l'AWE2019, l'organisateur continuera d'accueillir le Forum chinois sur la décoration raffinée dans l'immobilier -- le Sommet des cuisines modernes, qui a été conjointement créé par la China Household Electrical Appliances Association, la China Real Estate Association et l'Association for Modern Kitchen Germany. Lors de l'événement, les groupes d'achat immobilier du top 100 seront invités à participer au sommet pour obtenir une pleine compréhension des immenses défis du secteur des appareils électroménagers et de l'immobilier, qui sont attribuables à l'augmentation de la consommation en 2019.

La Journée mondiale des médias sera également organisée lors de l'AWE2019 le 14 mars, et inclura une visite au cours de la journée pour les représentants de médias internationaux. Au cours de la préparation de l'AWE2019, une multitude d'articles et de rapports médiatiques sur l'AWE a émergé à l'étranger. Lors de la Journée mondiale des médias, la China Household Electrical Appliances Association examinera la situation globale et la tendance du secteur des appareils électroménagers en Chine, et révèlera les préparations et les caractéristiques de l'AWE2019. La Visite globale des médias autour du magnifique espace d'exposition aura lieu après l'événement.

