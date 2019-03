Relier plus de collectivités à Ottawa : TransitNEXT est sélectionnée comme soumissionnaire privilégié pour le projet du prolongement de la ligne Trillium





MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive TransitNEXT a été sélectionnée par la Ville d'Ottawa comme soumissionnaire privilégié pour le projet du prolongement de la ligne Trillium. Le projet comprend l'ajout d'environ 12 km de voies doubles et uniques, prolongeant la ligne Trillium de Greenboro à Limebank, et une ligne secondaire de 4 km, dont une section comprendra une voie surélevée, permettant de rejoindre rapidement l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa.

Le projet comprendra également :

Le prolongement de cinq quais sur la ligne Trillium existante ( Bayview , Carling , Mooney's Bay, Carleton et Greenboro) pour accueillir des trains plus longs.

, , Mooney's Bay, et Greenboro) pour accueillir des trains plus longs. La construction de deux nouvelles stations sur la ligne Trillium existante : Gladstone et Walkley.

et Walkley. Quatre nouvelles stations le long du prolongement : South Keys (liaison vers l'aéroport), Leitrim, Bowesville et Limebank.

Deux nouvelles stations le long de la nouvelle ligne secondaire : Uplands et Aéroport.

La livraison de sept nouvelles voitures Stadler et la remise en état de six trains Alstom existants.

La construction de la nouvelle installation de remisage et d'entretien Walkley.

L'entretien du système pendant 27 ans.

En tant que soumissionnaire unique dans l'équipe TransitNEXT, SNC-Lavalin assurera la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau prolongement, et aura également la responsabilité de l'entretien à long terme de la ligne Trillium existante.

Le prolongement de la ligne Trillium coûtera environ 660 millions de dollars, avec un apport financier de SNC-Lavalin d'environ 136 millions de dollars en capitaux privés. Il fournira de nouvelles liaisons de train léger sur rail aux communautés de Riverside South, et rapprochera Manotick, Findlay Creek, Greely, Osgoode et d'autres communautés du sud des liaisons ferroviaires.

Le prolongement aidera à réduire la congestion routière nord-sud grâce à des options de transport en commun offrant une fiabilité opérationnelle améliorée.

«?Nous sommes fiers d'avoir l'occasion de mettre à contribution notre expérience et notre savoir-faire pour la croissance de ce réseau de transport en commun. Nous sommes également fiers d'aider notre capitale nationale à réaliser sa vision qui permettra des déplacements plus courts, améliorera la qualité de l'air et renforcera l'économie?», a déclaré Jonathan Wilkinson, président, Infrastructures à SNC-Lavalin.

«?Nous avons hâte de collaborer avec la Ville d'Ottawa, de tisser de nouveaux liens et de renforcer notre présence avec les citoyens, les entreprises et les organismes de la communauté?», a déclaré Stéphanie Vaillancourt, vice-présidente directrice, Capital à SNC-Lavalin.

Une annonce de suivi sera diffusée à la clôture financière, soit au cours des prochaines semaines.

