Aon confirme qu'il ne poursuit pas le regroupement d'entreprises avec Willis Towers Watson





LONDRES, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aon plc (NYSE : AON) a publié ce jour la déclaration suivante :

Conformément à l'accent mis par Aon sur le rendement du capital investi, l'entreprise évalue régulièrement un éventail d'opportunités potentielles au sein et à proximité de son secteur. Aon avait estimé les possibilités en ce qui concerne Willis Towers Watson. Par la suite, cette estimation a été rendue publique et Aon a dû émettre une déclaration du fait que Willis Towers Watson est une société irlandaise, soumise aux exigences réglementaires irlandaises. À la suite de spéculations de la part des médias, ces règlements exigeaient qu'Aon divulgue l'information à un stade très précoce de l'examen d'un éventuel regroupement d'entreprises entièrement composé d'actions. Aujourd'hui, Aon confirme qu'il n'a pas l'intention de poursuivre ce regroupement d'entreprises.

À la suite de cette annonce, Aon est lié par les restrictions énoncées dans la Règle 2.8 des Irish Takeover Rules (Règles irlandaises en matière d'acquisition). En conséquence, au cours des douze prochains mois, Aon se réserve le droit d'annuler cette annonce si la Règle 2.8 le permet (y compris la Règle 2.8 (c)(ii)).

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est un important cabinet mondial de services professionnels qui fournit un large éventail de solutions dans le domaine du risque, de la retraite et de la santé. Nos 50 000 collaborateurs répartis dans 120 pays permettent à nos clients d'obtenir des résultats en utilisant des données propriétaires et des analyses afin de fournir des éléments de connaissance qui réduisent la volatilité et améliorent les performances.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés considérés comme prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances de la direction, ainsi que sur les hypothèses formulées par la direction et les informations dont elle dispose actuellement. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « croire », « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « projeter », « planifier » et d'autres expressions similaires ainsi que l'utilisation de dates futures visent à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les effets négatifs sur le cours du marché de nos actions ordinaires de catégorie A et sur nos résultats d'exploitation pour quelque raison que ce soit, y compris les effets négatifs d'une annonce ou d'un défaut de réalisation d'une opération de regroupement d'entreprises. Veuillez ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, qui n'ont de valeur qu'à la date de leur formulation. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses.

L'un ou l'autre de nos énoncés prospectifs peut s'avérer inexact, et il n'y a aucune garantie au sujet des performances d'Aon. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Aon et ses filiales exercent leurs activités dans un environnement commercial dynamique dans lequel de nouveaux risques peuvent apparaître fréquemment. De plus amples informations concernant Aon et ses activités, y compris les facteurs susceptibles d'affecter sensiblement les résultats financiers d'Aon, figurent dans les documents déposés par Aon auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC). Veuillez consulter notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les documents supplémentaires déposés auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) pour une discussion plus détaillée de ces risques et incertitudes et d'autres risques et incertitudes applicables aux activités d'Aon. Ces facteurs peuvent être révisés ou complétés dans des rapports ultérieurs. Aon n'a aucunement l'obligation, et décline expressément toute obligation, de mettre à jour ou de modifier des énoncés prospectifs qui pourraient être faits de temps à autre, que ce soit suite à l'obtention de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Informations supplémentaires

Le présent communiqué a été préparé conformément aux législations anglaise et irlandaise et à la règle 2.8 des Irish Takeover Rules (Règles irlandaises en matière d'acquisition), et les informations publiées peuvent ne pas être les mêmes que celles qui auraient été préparées conformément à la législation d'autres juridictions que celles d'Angleterre ou d'Irlande.

Contacts

Contacts avec les investisseurs :

Relations avec les investisseurs

+1 312-381-3310

investor.relations@aon.com

Une copie de la présente annonce sera disponible sur www.aon.com. Le contenu du site Web auquel il est fait référence dans la présente annonce n'est pas incorporé dans la présente annonce et n'en fait pas partie.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Les directeurs d'Aon plc assument la responsabilité des informations contenues dans cette annonce. À leur connaissance et en toute bonne foi (toutes les précautions raisonnables ayant été prises pour que ce soit le cas), les informations contenues dans la présente annonce sont conformes à la réalité et n'omettent rien susceptible d'affecter la portée de ces informations.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 07:34 et diffusé par :