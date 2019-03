Fody Foods n'a pas honte de dire « Et puis m----, parlons-en! » et 76 % des personnes souffrant du SCI sont d'accord





Un sondage révèle un besoin criant de discussions franches, d'aliments adaptés au SCI et de soulagement des symptômes

MONTRÉAL, 7 mars 2019 /CNW/ - Fodytm Food Co., le chef de file canadien des aliments faibles en FODMAP, ramène le plaisir dans l'alimentation des personnes touchées par le SCI et dévoile aujourd'hui les résultats de son sondage « Ah, et puis m---- » qui mettait l'accent sur l'expérience des personnes souffrant du syndrome du côlon irritable (SCI) et d'autres troubles digestifs. Les résultats nous ont ouvert les yeux : 72 % des répondants ont de la difficulté à accomplir leurs routines usuelles, et 76 % désirent avoir des discussions plus franches au sujet de leurs problèmes. Mais le sondage est également source de bonnes nouvelles : trois répondants sur quatre jugent qu'en ce qui les concerne, un régime faible en FODMAP leur est très utile ou extrêmement utile. Un régime faible en FODMAP restreint les aliments à teneur élevée en une catégorie de sucres appelés FODMAP que l'on a pu associer à des problèmes intestinaux et au déclenchement des symptômes du SCI comme les ballonnements, les gaz ou la douleur.

Le syndrome du côlon irritable est un problème répandu qui touche jusqu'à 20 pour cent de la population canadienne. Les problèmes gastro-intestinaux des personnes qui souffrent du SCI prennent souvent la forme d'un état chronique, et les symptômes peuvent varier de jour en jour. Ce caractère imprévisible peut avoir des répercussions qui n'épargnent rien ni personne. Un répondant sur trois a admis être arrivé en retard au travail à cause d'un symptôme. Près de 80 pour cent des répondants déclarent avoir manqué une sortie en famille ou avec des amis en raison d'un problème de digestion, alors que 27 pour cent ont été forcés d'annuler des vacances.

Malgré cela, le SCI et les autres problèmes intestinaux sont souvent vus comme des sujets tabou, ce qui entraîne des conditions non traitées et des troubles prolongés. Bien que trois répondants sur quatre aient déclaré vouloir que les gens soient plus enclins à parler de caca, la majorité des répondants (58 pour cent) a attendu plus d'un an avant de tenter d'obtenir de l'aide, et la moitié d'entre eux est encore trop embarrassée pour parler franchement de ses difficultés.

« Personne ne devrait avoir honte d'aborder ses problèmes et personne ne devrait avoir à mettre une croix sur les plaisirs de la vie, comme les mariages et autres événements mémorables, ou le fait de manger de délicieux aliments », affirme Steven J. Singer, fondateur et chef de la direction de Fody Foods. « Nous savons que des millions de personnes aux quatre coins du monde souffrent de troubles digestifs, et à Fody, notre objectif est de les aider à soulager leurs symptômes et à profiter de la vie au maximum. »

Fody est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, grâce à une gamme qui compte déjà plus de 20 produits faibles en FODMAP, sans gluten, sans produits laitiers et sans OGM comme des collations, des condiments, des sauces et d'autres éléments essentiels de votre cuisine. Entre janvier et février 2019 seulement, l'entreprise a ajouté plus de 500 commerces à son réseau de détail, rendant ainsi les produits Fody accessibles aux consommateurs chez plus de 2500 détaillants en Amérique du Nord. Au-delà de ses activités de détail, la marque offre des ressources, des recettes et bien plus sur son site Web et sur ses pages dans les médias sociaux afin de venir en aide aux personnes qui souffrent du SCI et à toute personne confrontée à des troubles digestifs.

Fody lance également une campagne de sensibilisation intitulée « Et puis m----, parlons-en! » afin de favoriser les discussions franches sur le SCI et les autres problèmes digestifs. « Si vous n'avez jamais éprouvé de troubles digestifs, peu importe leur gravité, il vous sera vraiment difficile de comprendre à quel point ces problèmes peuvent être débilitants », nous dit M. Singer. « Notre objectif chez Fody est de « Et puis m----, parlons-en! » avec les meilleures des intentions et de faire en sorte que les discussions sur les troubles digestifs puissent sortir de la salle de bain et que les personnes soient non plus gênées, mais plutôt bien outillées pour trouver une solution à leur inconfort. »

Les résultats du sondage se fondent sur les réponses fournies par plus de 1500 personnes qui jugent qu'elles souffrent du SCI ou d'un autre trouble digestif. Près de 80 pour cent des répondants ont reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé, et 18 pour cent d'entre eux ont reçu de l'aide d'un professionnel de la santé, mais pas un diagnostic, alors qu'environ 3 pour cent n'ont jamais tenté d'obtenir de l'aide liée à leurs troubles digestifs.

Pour de plus amples renseignements sur le sondage, ou pour lire le document technique, visitez le https://www.fodyfoods.com/pages/ibssurvey2019.

Au sujet de Fody Food Co.

Fodytm Food Co. s'est engagée à raviver le plaisir associé à l'alimentation chez les plus de 45 millions de personnes qui souffrent du SCI et d'autres troubles digestifs. Fody est un guichet unique où vous pouvez trouver des produits délicieux, faibles en FODMAP et favorables à la santé intestinale dans une foule de catégories, comme des salsas, des barres de collation, des mélanges du randonneur, des sauces, des condiments, des vinaigrettes et des assaisonnements. Pour faire l'achat de produits ou pour consulter des conseils et des recettes permettant d'adopter un mode de vie faible en FODMAP, visitez fodyfoods.com.

