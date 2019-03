Le gouvernement du Québec est fier de soutenir XP_MTL





MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer XP_MTL, une expérience combinant magasinage et sorties culturelles au centre-ville de Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 150 000 $ pour la réalisation de ce projet.

XP_MTL est un concept événementiel novateur qui proposera, toute l'année 2019, des activités, des spectacles et des animations aux Montréalais et aux visiteurs qui fréquentent le secteur commercial de la rue Sainte-Catherine Ouest et ses alentours.

Citation :

« En plus de mettre de l'avant le talent de créateurs d'ici, XP_MTL permettra de dynamiser un secteur emblématique où convergent de nombreux citoyens, touristes, travailleurs et étudiants. Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative qui contribue à la renommée de Montréal en tant que métropole animée, créative et riche en culture. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant :

L'aide financière provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, un programme administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

