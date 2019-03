Communiqué de LONGi sur l'information diffusée dans les médias concernant la contrefaçon de brevets d'Hanwha Q-CELLS





XI'AN, Chine, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Il a été porté à la connaissance de LONGi - à travers des articles de presse - qu'Hanwha Q-Cells a déposé une demande d'enquête de brevet en vertu de l'article 337 de la Commission du commerce international (International Trade Commission) des États-Unis et a simultanément déposé une plainte pour contrefaçon de brevet auprès du tribunal du district du Delaware (États-Unis) contre Jinko Solar, REC et LONGi.

Pour l'heure, LONGi n'a reçu aucun document juridique concernant la plainte, ni aucune correspondance officielle relative à une négociation commerciale d'Hanwha Q-CELLS sur la question.

LONGi a toujours accordé une grande importance aux innovations technologiques et au respect de la propriété intellectuelle. La société détient actuellement plus de 1 000 brevets et demandes de brevets et maintient sa place de leader mondial dans diverses technologies photovoltaïques essentielles. Les cellules PERC de LONGi ont enregistré maintes fois des records mondiaux en matière d'efficacité cellulaire.

Au regard de l'examen préalable de l'information diffusée dans les médias, la famille de brevets mentionnée par Hanwha Q- CELLS dans la plainte a été acquise à travers de multiples transferts et transactions à d'autres instituts de recherche, la société agissant en tant que copropriétaire des brevets. Plusieurs procédures d'opposition sont en cours en Europe contre les brevets et la validité des droits de brevet est entourée d'une grande incertitude. En outre, d'un point de vue technique, la technologie actuelle utilisée dans les produits LONGi est différente de celle contenue dans les brevets mis en cause : ceux-ci concernent la technologie ALD alors que LONGi utilise la technologie PECVD.

Suite à une analyse plus approfondie de l'information diffusée dans les médias, LONGi estime que la plainte n'aura aucune répercussion sur la production et les activités de la société. Néanmoins, LONGi se tient prêt à prendre des dispositions en la matière. La société tiendra les parties prenantes informées, à l'instar de ses investisseurs, partenaires stratégiques et clients, de l'évolution de ce dossier.

À propos de LONGi Solar

LONGi Solar est l'un des principaux fabricants mondiaux de cellules et de modules solaires monocristallins à haut rendement. Basée à Xi'an (Chine), la société dispose de filiales au Japon, en Europe, en Amérique du Nord, en Inde et en Malaisie. LONGi Solar appartient à 100 % à LONGi Group (SH601012) - le plus grand fournisseur mondial de plaquettes solaires de silicium monocristallin -, qui disposera d'une capacité de 28 GW d'ici à la fin de l'année. Fortement axé sur la R-D, LONGi est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur du silicium monocristallin, notamment les centrales solaires.

