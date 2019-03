L'Agence canadienne d'évaluation environnementale déclare complète l'étude d'impact environnemental du projet Rose Lithium-Tantale





MONTRÉAL, 07 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) est heureuse d'annoncer que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (« ACEE ») a confirmé, le 5 mars 2019, que l'étude d'impact environnemental du projet minier Rose Lithium-Tantale initialement déposée le 2 août 2017 (voir communiqué de presse du 2 août 2017) est maintenant considérée complète. Il s'agit d'une étape importante aux fins de l'autorisation du projet.



L'analyse de l'étude d'impact environnemental par les autorités fédérales est donc officiellement amorcée. Dans ce contexte, l'échéancier fédéral prévu en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) va suivre son cours. Parallèlement à l'analyse de l'étude d'impact environnemental, l'ACEE invite le public et les peuples autochtones à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels qu'ils sont présentés dans le résumé de l'étude d'impact environnemental. Cette consultation publique se déroulera du 6 mars au 5 avril 2019.

« Nous sommes très heureux que l'ACEE ait confirmé que l'étude d'impact environnemental du projet minier Rose Lithium-Tantale est considérée complète. Critical Elements a fait des relations avec les parties prenantes une priorité depuis le début de l'existence de la Société. Nous sommes emballés par cette consultation publique, qui permettra aux parties prenantes, notamment les communautés autochtones, de partager leurs observations sur le résumé de l'étude d'impact environnemental. », souligne Jean-Sébastien Lavallée, président du conseil et chef de la direction de Critical Elements.

Depuis le tout début de l'élaboration du projet, Critical Elements est en contact de manière continue avec divers intervenants, dont des membres de la Nation crie d'Eastmain, afin de développer un projet socialement acceptable et respectueux de l'environnement. Critical Elements entend continuer à maintenir ces échanges et à poursuivre son implication dans la communauté.

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, président du conseil, chef de la direction de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par Critical Elements (Étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale, WSP, 20 octobre 2017) qui est basée sur des prédictions de prix de 750 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5 % Li 2 O), de 1?500 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6 % Li 2 O), et de 130 $ US/kg pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0,75 $ US/$ CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du projet Rose lithium-tantale est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du projet Rose lithium-tantale est estimé à 48,2 % et la VAN avant impôts à 1?257 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 % (voir communiqué du 6 septembre 2017). L'analyse financière repose sur les ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée des paramètres techniques et économiques, la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du dépôt. Le plan de minage prévoit l'extraction de 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stériles par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4?600 tonnes par jour, pour 350 jours d'exploitation par année. Le plan d'exploitation à ciel ouvert permet une durée de vie de la mine de 17 ans. La mine produira un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li 2 O et 133 ppm de Ta 2 O 5 . L'usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236?532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.

