DalCor annonce la nomination de Paul R. Fonteyne à la présidence du conseil d'administration





LONDRES et MONTRÉAL, 07 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DalCor Pharmaceutiques a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul R. Fonteyne à la présidence du conseil d'administration, nomination en vigueur en date du 27 février 2019.



« Je suis enchanté de passer le flambeau à Paul Fonteyne, qui assumera la présidence de DalCor », a déclaré Robert McNeil, Ph. D., président du conseil d'administration de DalCor. « L'expérience de M. Fonteyne dans l'industrie pharmaceutique, ses nombreux succès, sa compréhension de l'environnement mondial des soins de santé et son engagement à promouvoir l'innovation font de lui la personne idéale pour aider à mener DalCor vers les étapes futurs et l'obtention des résultats de l'étude dal-GenE qui est entièrement randomisée. »

M. Fonteyne remplacera Robert McNeil, Ph. D., qui continuera de siéger au conseil d'administration de DalCor. En tant que cofondateur, avec Jean-Claude Tardif de I ?institut de Cardiologie de Montréal, et chef de la direction et président du conseil d'administration, Dr McNeil a garanti que DalCor soit en excellente position pour poursuivre le développement du dalcetrapib, en tant que médecine de précision potentiellement innovante, pour les maladies cardiovasculaires.

« C'est un moment vraiment intéressant pour rejoindre DalCor », a indiqué Paul Fonteyne. « Avec le conseil d'administration et de l'équipe de direction de DalCor, j'ai hâte de poursuivre les promesses des traitements de médecine de précision pour les maladies cardiovasculaires afin d'améliorer la réponse clinique des patients. »

Avec plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique, Paul Fonteyne a occupé plusieurs postes de dirigeant en Amérique du Nord et en Europe au sein d'entreprises telles que Boehringer Ingelheim, Merck et les Laboratoires Abbott. Jusqu'en 2018, il a été président-directeur général de la filiale américaine de Boehringer Ingelheim. Il a siégé au conseil d'administration du National Pharmaceutical Council et de PhRMA, et siège actuellement à celui de ResTORbio inc., de Gelesis inc. et de Ypsomed AG. M. Fonteyne détient un MBA de l'Université Carnegie Mellon, Pittsburgh, et un diplôme en génie chimique de l'Université de Bruxelles.

À propos de DalCor

DalCor trace la voie en médecine de précision destinée aux patients atteints de maladies cardiovasculaires. En combinant les données génétiques et cliniques, le premier programme de développement de l'entreprise, dalcetrapib, a pour objectif de réduire les événements cardiovasculaires et de produire de meilleurs résultats cliniques chez un sous-ensemble de patients présentant un profil génétique spécifique.

DalCor détient la licence internationale exclusive pour le dalcetrapib, ainsi que les droits pour l'utilisation du dalcetrapib chez les porteurs du marqueur génétique en question. L'étude dal-GenE est maintenant entièrement randomisée et compte plus de 6 000 patients. Les données sont attendues en 2021. Pour plus d'information, visitez le www.dalcorpharma.com .

Contact médias

Allison Blum, Ph. D.

LifeSci Public Relations

+1 646-627-8383

Allison@lifescipublicrelation.com





Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :