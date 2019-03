Toys"R"Us Canada célèbre le 60e anniversaire de Barbietm avec des rencontres exclusives avec des modèles exemplaires et des événements en magasin





TORONTO, le 7 mars 2019 /CNW/ - Pour fêter les 60 ans de Barbie, Toys"R"Us Canada organise un événement spécial dans chacun de ses 82 magasins à travers le pays, ainsi que dans son petit magasin Toybox à Guelph, en Ontario, le samedi 9 mars. Les événements nationaux raviront les clients avec des activités de décoration de biscuits et une station de jeu interactif avec les plus récents coffrets et poupées Barbie.

Toys"R"Us Canada organisera également sept rencontres spéciales en magasin avec des modèles exemplaires canadiens remarquables qui incarnent le mantra de Barbie Tu peux être tout ce que tu veux! - aucun rêve n'est trop grand, aucune idée n'est trop farfelue et aucune possibilité n'est hors de portée. Grâce à un événement exclusif de Toys"R"Us Canada, les clients se verront offrir une expérience unique leur permettant de rencontrer un modèle exemplaire et de participer à une activité liée à sa carrière.

« En tant que marque qui inspire le potentiel illimité des filles, Barbie est ravie de célébrer son 60e anniversaire avec Toys"R"Us Canada et de rendre hommage aux modèles exemplaires à travers le pays qui valorisent les filles et leur rappellent qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent, déclare Krista Berger, directrice principale mondiale du marketing pour Barbie. La marque inspire les filles depuis 1959 en leur présentant différents rôles et possibilités de carrières avec des poupées Barbie emblématiques. »

Barbie et Toys"R"Us Canada mettent en valeur un groupe diversifié de femmes canadiennes qui suscitent l'inspiration par le biais de leur partenariat et de leur rôle de modèle exemplaire, qui a débuté en octobre 2018. D'une patineuse artistique olympienne à des chefs en passant par des ingénieures en robotique, ces modèles exemplaires représentent un large éventail de femmes qui ont réussi. Elles sont présentées en magasin et à travers les médias sociaux de Barbie et Toys"R"Us Canada sur une période de 60 semaines.

Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us Canada et employée du détaillant de jouets depuis 23 ans, a été choisie comme l'un des modèles exemplaires de Barbie figurant dans la campagne.

« Nous sommes honorés de faire partie de cette célébration vraiment incroyable de Barbie et de partager nos perceptions de la vie de modèles exemplaires avec nos clients et leurs enfants, a exprimé Teed-Murch. Barbie est un jouet important qui peut inspirer les jeunes à atteindre leur potentiel illimité. Nous sommes impatients de jouer un rôle dans la valorisation de nos dirigeants de demain par le biais du jeu, de l'imagination et des rêves d'un avenir meilleur. »

Voici la liste des rencontres spéciales en magasin chez Toys"R"Us Canada le 9 mars :

Modèle exemplaire Adresse du magasin Heure Tessa Virtue, patineuse artistique olympienne

*événement réservé aux membres du Club R de Toys "R" Us Canada 690 EVANS AVENUE, ETOBICOKE ON M9C 1A1 13 h Louise Green, fondatrice de Big Fit Girl WILLOWBROOK MALL, 19705 FRASER HIGHWAY LANGLEY BC V3A 7E9 11 h Faith Dickinson, fondatrice de Cuddles for Cancer 300 STEELES AVENUE WEST, THORNHILL ON L4J 1A1 11 h Lauren et Ashley Voisin, Robots Are Fun 261055 CROSS IRON BLVD. UNIT 4, CALGARY AB T4A 0G3 11 h Connie Desousa, chef et lauréate de Top Chef Canada 3625 SHAGANAPPI TRAIL N W, CALGARY AB T3A 0E2 11 h Melissa Davis, créatrice de mode et propriétaire de Ugly Du'kling 3051 APPLEBY LINE, BURLINGTON ON L7M 0V7 11 h Mary et Cristina Iusso, pâtissières pour une cause 4559 HURONTARIO ST. MISSISSAUGA ON L4Z 3L9 11 h

L'anniversaire officiel de Barbie est le 9 mars, un jour après la Journée internationale de la femme.

Pour plus de détails au sujet de l'événement, veuillez visiter toysrus.ca/evenements. Pour en apprendre davantage sur la campagne Tu peux être tout ce que tu veux de Barbie, veuillez visiter barbie.mattel.com.

Restez à l'affut de ce partenariat entre Barbie et Toys"R"Us Canada en suivant Toys"R"Us Canada sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada ») :

Depuis 1984, Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers ses 82 magasins au pays, son magasin éphémère à Guelph en Ontario et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, la compagnie propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited.

À propos de Mattel :

Mattel est une entreprise mondiale d'apprentissage, de développement et de jeu qui inspire la prochaine génération d'enfants à façonner un avenir plus prometteur. Grâce à son éventail de marques grand public emblématiques, dont American Girl®, Barbie®, Fisher-Price®, Hot Wheels® et Thomas et ses amis, l'entreprise crée des systèmes de jeu, du contenu et des expériences qui aident les enfants à réaliser leur plein potentiel. Mattel crée également des produits inspirants et novateurs en collaboration avec des entreprises de divertissement et de technologie de premier rang, ainsi qu'avec d'autres partenaires. Mattel emploie environ 32 000 personnes dans le monde, est présente dans 40 pays et territoires et ses produits sont vendus dans plus de 150 pays.

