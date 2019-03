Flow présente ses miroirs en réalité augmentée à Expo West





Flow Alkaline Spring Water installe des miroirs en réalité augmentée dotés de la technologie Memomi, une première dans le secteur de l'alimentation au détail

ANAHEIM, Californie, 7 mars 2019 /CNW/ - Flow Alkaline Spring Water, l'eau alcaline bienfaisante de marque de qualité en emballage Tetra Pak®, lance des miroirs en réalité augmentée dans le cadre de son programme inédit de démonstration sur le lieu de vente. Cette technologie, optimisée par Memomi, sera une première dans le secteur de l'épicerie.

La campagne estivale de Flow « Superpower of Alkalinity » (le super-pouvoir de l'aclalinité)) prendra ainsi vie et les consommateurs pourront mobiliser leurs propres super-pouvoirs. Le client pourra tester la RA interactive mettant en oeuvre les Memomi Memory Mirrors®. Ses traits seront capturés, les super-pouvoirs attribués à l'eau de source alcaline Flow originale ou à l'un des six arômes bio de la marque leur seront apposés. Il vivra ainsi une expérience immersive qu'il pourra partager sur les réseaux sociaux.

« L'idée d'incorporer la technologie à notre expérience produits m'a tout d'abord été inspirée par nos cinq millions de clients », déclare Nicholas Reichenbach, fondateur et chef de la direction de Flow Alkaline Spring Water. « Ils évoquent constamment la sensation extraordinaire que leur procure notre super eau. C'est ce que nous avons voulu matérialiser de façon ludique. »

Lors des démonstrations, l'équipe sur place prend souvent des photos et enregistre les observations du client à propos du produit. C'est pour la marque Flow une source de données et d'inspiration. Celle-ci a souhaité approfondir l'expérience pour le client et apporter un peu de nouveauté à la visite habituelle à l'épicerie. La marque a de plus la possibilité d'en apprendre plus sur les clients, d'être à l'écoute de leurs besoins, de leur proposer des offres et des invitations, de s'impliquer davantage auprès d'eux.

« C'est la première fois que nous créons une telle expérience pour une société de biens de consommation courante », explique Salvador Nissi Vilcovsky de Memomi. « Je me félicite de voir notre technologie RA en épicerie et de réaliser les premiers pas dans ce secteur pour le compte d'une marque qui innove dans le bien-être comme Flow Alkaline Spring Water. »

Le concept sera dévoilé à la conférence 2019 Natural Products Expo West à Anaheim (Californie) au mois de mars. Des animations avec les produits Flow seront ensuite organisées dans les magasins participants en mai 2019.

L'eau de source naturellement alcaline Flow est de la meilleure qualité et provient d'une source artésienne familiale du comté de South Bruce (Ontario) au Canada. Jaillissant d'un aquifère calcaire, l'eau se charge naturellement en minéraux essentiels bienfaisants, tels que le calcium, le magnésium et le potassium, qui lui donnent un pH alcalin de 8,1 et apportent au corps une hydratation optimale. L'eau Flow passe directement de la terre à l'emballage sans traitement industriel.

La société a récemment lancé la première eau alcaline aromatisée bio haut de gamme sur le marché. Ces arômes 100 % bio naturellement alcalins conviennent parfaitement aux consommateurs à la recherche d'une hydratation optimale et d'un goût sensationnel. L'eau se décline en six arômes rafraîchissants : Concombre + Menthe, Citron + Gingembre, Fraise + Rose et Pastèque + Lime, et depuis 2019, Pamplemousse + Fleurs de sureau et Mûre + Hibiscus.

Pour en savoir plus sur la société Flow, rendez-vous sur le site flowhydration.com .

Entrevues et photographies disponibles sur demande.

À propos de FlowTM Alkaline Spring Water

Société à la croissance mondiale rapide, Flow propose une eau de source bienfaisante naturellement alcaline et privilégie des pratiques commerciales responsables, comme la durabilité et le bien collectif. La marque certifiée B Corp a été fondée en 2015 par l'entrepreneur Nicholas Reichenbach. Flow est extraite en pleine conscience de la source artésienne familiale du fondateur dans le comté de South Bruce dans l'Ontario. Cette source naturelle demeure quasiment intouchée par l'homme ou la machine. Flow est vendue dans un emballage Tetra Pak® fabriqué à 70 % environ à partir de ressources renouvelables. De par ses origines particulières, l'eau Flow contient des électrolytes et des minéraux essentiels naturels. Son pH alcalin est de 8,1. Flow est disponible auprès de plus de 15 000 détaillants d'Amérique du Nord et du Royaume-Uni, notamment Whole Foods Market, Sprouts Farmers Market, Safeway, Bristol Farms, Earth Fare, Central Market, Jewel Osco, Gelson's et Kowalski's aux États-Unis ; Whole Foods Market, Loblaws, Sobeys, Metro et Farm Boy au Canada. Pour en savoir plus sur Flow Alkaline Spring Water, rendez-vous sur le site flowhydration.com , ou suivez Flow sur les réseaux sociaux : Instagram , Twitter et facebook.com/FlowHydration .

À propos de Memomi

Memomi est le créateur de Memory Mirror®, plateforme primée de réalité augmentée et d'intelligence artificielle qui transforme l'expérience en magasin et en ligne des clients. Elle leur permet d'essayer des produits virtuellement et d'obtenir des recommandations suivant leurs profil, style et préférences. Le siège de la société se situe dans la Silicon Valley. La recherche et le développement sont effectués en Israël. La société dispose de bureaux à Paris et à Tokyo. La plateforme Memory Mirror® est exécutée sous iOS et Android, et sur le Web. Elle supporte plusieurs cas d'utilisation sur un seul dispositif. Memomi présente actuellement des marques de mode, de cosmétiques, de soins capillaires, de lunettes, de joaillerie, d'accessoires, etc. Le groupe LVMH, L'Oréal, Estée Lauder, Luxottica, Neiman Marcus, Berluti, Sephora, Tom Ford, entre autres, lui font confiance.

