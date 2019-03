Blue Prosperity Coalition : des experts des océans unis pour protéger les océans et faire prospérer les économies





Il est possible d'améliorer l'économie ET en même temps de protéger les océans. Voici comment :

Un réseau mondial d'experts des océans lance la Blue Prosperity Coalition afin d'améliorer la durabilité des océans.

Des partenaires des gouvernements et des experts des océans cherchent à équilibrer croissance économique et protection marine.

Les aires entièrement protégées apportent d'immenses avantages aux économies et aux écosystèmes maritimes - non seulement pour les poissons, mais aussi pour la totalité des économies et moyens d'existence océaniques.

Plus de 70 pays ont pris l'engagement de protéger leurs domaines océaniques, et pourtant moins de 5 % des océans sont à l'heure actuelle désignés comme aires entièrement protégées interdites à la pêche, bien en deçà de l'objectif de 30 % pour 2030.

Plus de 19 organisations et experts mondiaux des océans se sont unis dans le lancement de la Blue Prosperity Coalition, réseau grandissant d'experts pouvant assurer le financement, les outils et les compétences afin d'assister les gouvernements dans une mise en oeuvre appropriée de plans pour les océans, profitant sur le long terme à tous ceux qui les utilisent.

Des personnalités officielles, des sommités des océans et des ONG se sont réunies pour faire ensemble l'annonce de la création de la Blue Prosperity Coalition, réseau mondial de partenaires faisant progresser la durabilité des océans en équilibrant protection marine et développement économique. Les membres fondateurs de la Coalition rassemblent le Waitt Institute, National Geographic Pristine Seas, Oceans 5 et Dynamic Planet, de même que des partenariats avec les gouvernements des Açores, de Barbude, de Curaçao et du royaume des Tonga.

Les océans constituent une économie mondiale estimée à 24 trillions de dollars des États-Unis. Néanmoins, les ressources océaniques subissent un déclin rapide dans le monde entier sous le feu de menaces imposées par l'homme, notamment la surexploitation, la pollution et le changement climatique. La recherche scientifique montre qu'une protection forte d'au moins 30 % des océans du monde aiderait à maintenir les ressources marines tout en maximisant les rendements et la croissance d'une économie durable. En 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a fixé une cible mondiale pour protéger « 30 % de chaque habitat marin » dans des « aires hautement protégées sans activités extractives » d'ici 2030.

« Aucune personne seule, aucune entité seule ne peuvent sauver les océans, mais si nous travaillons ensemble, c'est un problème que nous pouvons résoudre, » a affirmé Ted Waitt, philanthrope fondateur du Waitt Institute.

5 principes clés de Blue Prosperity

1. Nos océans ont besoin d'une protection URGENTE.

2. Nous pouvons améliorer en même temps l'ENVIRONNEMENT et l'ÉCONOMIE.

3. Il faut au moins 30 % de PROTECTION DES OCÉANS.

4. La meilleure façon d'assurer la protection passe par des plans COMPLETS, sur une base scientifique, en consultation avec des partenaires clés.

5. En travaillant ensemble avec un leadership de gouvernements engagés, nous pouvons parvenir à des océans DURABLES et PRODUCTIFS.

Pour Dr Enric Sala, partenaire de la Blue Prosperity Coalition et explorateur invité du National Geographic, « Nous n'avons pas à choisir entre l'économie ou l'environnement. En assurant le niveau adéquat de protection, nous pouvons restaurer les environnements marins et les économies locales, ainsi que les moyens d'existence qui en dépendent. »

L'épuisement des ressources océaniques est l'un des plus grands défis de notre génération. Plus de 70 pays ont pris l'engagement de protéger leurs domaines océaniques, et pourtant moins de 5 % des océans sont à l'heure actuelle désignés comme zones interdites à la pêche. La science montre que si nous protégeons 30 % de nos océans en faisant appel à des aires prote?ge?es marines (APM), la nature pourra reprendre ses droits. Des études montrent également que la préservation de 30 % des océans servira à la fois des intérêts économiques et protégera les écosystèmes.

En fournissant des ressources d'expertise afin de venir en appui à une planification spatiale maritime polyvalente accompagnée d'un renforcement des capacités des agences locales, les membres fondateurs de la Blue Prosperity Coalition veulent que les engagements pris envers les océans entrent en action. La Coalition offrira aux pays intéressés dans leur développement d'« économies bleues » un financement et une planification de classe mondiale avec expertise juridique, stratégique, opérationnelle et scientifique.

« Grâce à un engagement d'experts locaux et internationaux, nous travaillons avec des gouvernements pour apporter les outils et les ressources dont ils ont besoin pour veiller à la prospérité de leurs océans, » a commenté Dre Kathryn Mengerink J.D., directrice exécutive du Waitt Institute.

En février 2019, la Blue Prosperity Coalition s'est jointe au Blue Azores Program, établi par un partenariat entre le Waitt Institute et l'Oceano Azul Foundation, en collaboration avec le gouvernement régional des Açores. Dans le cadre des Blue Azores, les pouvoirs publics açoréens se sont engagés à désigner 150 000 kilomètres supplémentaires (15 %) de leurs eaux comme nouvelles zones interdites à la pêche et entièrement protégées, tout en créant un plan océanique holistique en vue d'une protection durable des économies liées aux océans comme la pêche et le tourisme. Ce plan vise à préserver la fonction majeure de milieux où les stocks de poissons d'importance commerciale s'alimentent, les routes migratoires pour mammifères marins et les écosystèmes en mer profonde comme les monts sous-marins et les cheminées hydrothermales.

« Notre océan a atteint un point où tout bascule. Il y a suffisamment d'informations pour agir maintenant. Il nous faut faire de la protection efficace de l'océan une réalité au cours de la prochaine décennie ou bien il sera trop tard, » a souligné Dr Emanuel Gonçalves, membre du conseil d'administration d'Oceano Azul Foundation.

La nouvelle Blue Prosperity Coalition s'appuie sur le concept élaboré par le Waitt Institute visant à faire progresser la durabilité des océans à travers une planification spatiale maritime comprenant des programmes dans les Caraïbes et le Pacifique. En 2014, Barbude a préservé 33 % de ses eaux, définies comme aires prote?ge?es marines où la pêche est interdite. Les partenaires comprennent aussi les Tonga et Curaçao. Leurs gouvernements se sont engagés à protéger au moins 30 % de leurs aires océaniques.

L'effort déjà en cours aux Tonga porte sur une planification spatiale maritime nationale qui incorpore les valeurs au coeur de la Blue Prosperity Coalition. Le partenariat avec les Tonga est la preuve de la force et de l'importance de l'engagement communautaire pour atteindre ces objectifs. Dans un processus de planification axé sur 700 000 kilomètres carrés d'océan avec plus de 140 îles, le royaume des Tonga a engagé un solide processus de consultation où interviennent toutes les communautés côtières du royaume. « Les communautés et les océans sont indissociables. Assurer que les communautés sont associées dans la planification et la gestion de l'océan va contribuer à assurer un futur sain pour les océans, » a fait observer Karen Stone, directrice exécutive de l'Agence de protection environnementale de Vava'u (VEPA, Environmental Protection Agency), partenaire d'exécution aux Tonga.

