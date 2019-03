Ventes & service d'équipement Ltée (ESS) est lauréate du Club Platine du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2019, ayant conservé son titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus





MONTRÉAL, 07 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ventes & service d'équipement Ltée (ESS) a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2019 représentent la crème de la crème des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions de dollars, et qui font preuve de stratégie, de compétence et d'engagement pour atteindre une croissance durable.



Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 26e année, est le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.

Michael et Peter Willis, coprésidents et propriétaires d'Equipment Sales and Service, ont déclaré: « L'année 2018 a été extrêmement enrichissante pour notre société. Nous avons continué à nous concentrer sur les acquisitions récentes, sur les territoires de vente existants et nouveaux et sur l'élargissement des conditions de marché. Nous sommes ravis de constater non seulement une amélioration des marchés et des ventes en Ontario, mais également une augmentation de nos activités dans l'Ouest canadien après un long repli du marché. Nous sommes très reconnaissants de l'immense contribution de tous nos employés à notre succès continu et l'impact qu'ils ont sur la société étant désignée lauréate du Club Platine du prestigieux programme des sociétés les mieux gérées au Canada. »

« Les sociétés les mieux gérées rehaussent la place du Canada sur la scène mondiale, a affirmé Brigitte Vachon, associée et leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec. En élargissant son réseau et en ayant une vision mondiale, le programme des Mieux gérées honore ces lauréates pour leurs réalisations dans le milieu des affaires canadien et leur influence grandissante à l'échelle mondiale. »

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. Les sociétés les mieux gérées de 2019 ont en commun une stratégie et une vision claires, un investissement dans la capacité et un engagement envers les talents.



Morgan Cronin, président de ESS, a déclaré: « C'était un accomplissement important d'être nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour la première fois en 2011. Je pense qu'il est encore plus difficile de conserver ce statut. Nous devons constamment revoir et améliorer notre façon de faire des affaires, notamment en revoyant nos stratégies et la manière dont nous fournissons nos produits et nos services à nos partenaires commerciaux. Conserver notre place au sein du Club Platine est à la fois un défi et une réalisation de taille pour notre entreprise. Cela reflète tous nos efforts pour nous améliorer continuellement. Je voudrais remercier les personnes dévouées travaillant à ESS qui peuvent traduire le plan en action. Nous sommes extrêmement fiers de notre société et de notre équipe. »

« La Banque CIBC est heureuse de féliciter Ventes & service d'équipement Ltée (ESS), qui a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, un titre qui souligne l'excellence du leadership, du rendement et de l'innovation, a affirmé Dino Medves, premier vice-président et chef de Groupe Entreprises CIBC. En tant que commanditaire du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20 ans, la Banque CIBC est fière de célébrer les sociétés privées comme Ventes & service d'équipement Ltée (ESS), qui s'illustrent à titre de chefs de file de leur secteur. »

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées en 2019 seront mises à l'honneur à l'occasion du gala annuel des sociétés les mieux gérées au Canada qui aura lieu à Toronto le 17 avril 2019. Le même jour, le symposium des Mieux gérées abordera les grandes questions d'affaires à la base de la réussite des dirigeants d'entreprise actuels.

Le programme des Mieux gérées est commandité par Deloitte, la CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business, et le Groupe TMX.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business, et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Ventes & service d'équipement Ltée (ESS) ( www.essltd.com )

Fondée en 1946 et classée parmi les entreprises d'équipement les plus anciennes et les mieux établies du Canada, ESS favorise la bonne santé de l'industrie de la machinerie lourde au Canada depuis plus de 70 ans. ESS fournit aux clients des solutions variées pour la machinerie lourde, les pièces et le service dans ses huit succursales canadiennes. L'entreprise a été lauréate de la Catégorie Or du prestigieux programme Les sociétés les mieux gérées au Canada.

