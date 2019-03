Les sociétés les mieux gérées au Canada investissent dans les technologies et les talents pour assurer leur réussite future





Les lauréates de la 26e édition du programme canadien des Mieux gérées mettent délibérément l'accent sur l'innovation, investissent dans les technologies de l'avenir et leurs talents, et adoptent une orientation mondiale

MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW/ - Deloitte annonce les lauréates de son programme des sociétés les mieux gérées au Canada, reconnaissant l'élite des sociétés privées qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont les revenus sont supérieurs à 15 millions de dollars. Les lauréates de 2019, qui comptent 47 nouvelles sociétés, attribuent leur réussite à leurs investissements dans les technologies et les talents, l'innovation et les activités transfrontalières. Elles accordent également la priorité à la planification pour l'avenir en repérant activement les défis à venir et en s'y préparant.

« Chaque année, les sociétés les mieux gérées rehaussent la barre de l'excellence dans le milieu des affaires canadien, affirme Brigitte Vachon, associée et leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec. Maintenant, 26 ans après la création du programme, le succès des Mieux gérées est à l'échelle mondiale. En plus de consolider la place du Canada sur la scène mondiale, les lauréates du programme s'avèrent plus productives et durables que les autres sociétés dans le cadre de leurs activités transfrontalières. »

Bien que les sociétés les mieux gérées au Canada continuent d'exceller et de réussir en 2019, un des principaux points communs entre les lauréates est qu'elles font de l'avenir une priorité. En se préparant activement à l'avenir, les sociétés les mieux gérées démontrent leur résilience face aux nouveaux défis. Selon un récent rapport de Deloitte intitulé Persister et se dépasser, les sociétés qui prennent des décisions orientées vers la réussite à long terme enregistrent des revenus qui sont en moyenne supérieurs de 47 % à ceux des sociétés qui n'agissent pas ainsi.

« Les lauréates de cette année savent comment assurer leur réussite future et prennent les mesures nécessaires pour y parvenir. En investissant dans l'innovation et en adoptant une approche axée sur les talents, ces sociétés se démarquent de leurs concurrents, explique Mme Vachon. En réfléchissant à long terme, les Mieux gérées ont déjà une longueur d'avance, sont mieux préparées et dans la bonne voie pour réussir au cours des années à venir. »

« Les lauréates de cette année ont démontré un leadership et un engagement exceptionnels en ce qui a trait à la croissance, déclare Dino Medves, premier vice-président et chef de Groupe Entreprises CIBC, un commanditaire de longue date du programme. Leur réussite est le résultat d'une approche délibérée pour créer d'excellentes équipes et d'un engagement indéfectible envers le perfectionnement des talents. »

Le programme des Mieux gérées est un programme phare de Deloitte Sociétés privées, un groupe de Deloitte qui sert exclusivement les sociétés privées de toute taille. Depuis des générations, Deloitte Sociétés privées accompagne les entrepreneurs qui transforment l'économie canadienne - et sous son aile, le programme des Mieux gérées a grandi jusqu'à inclure 477 entreprises, offrant un solide réseau pour soutenir les 47 nouvelles lauréates de 2019. Le réseau poursuit son expansion au-delà des frontières canadiennes et a maintenant une présence dans 14 pays à l'échelle mondiale.



Voici la liste des nouvelles lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2019 :









Société Ville Province Secteur Accès Location + Beloeil QC Construction ACL Vancouver BC Technologie Groupe AIL Sackville NB Ingénierie et architecture Almita Piling Edmonton AB Construction Groupe Artitalia Inc. Montréal QC Commerce de détail BOWEN Calgary AB Services administratifs Canada Drives Vancouver BC Services financiers Caron Transportation Systems Sherwood Park AB Transport CEDA Calgary AB Services industriels ClearTech Industries Inc. Saskatoon SK Commerce de gros et distribution Clintar Commerical Outdoor Services Markham ON Services d'entretien à l'extérieur d'immeubles commerciaux Comptoir Agricole Ste-Anne Inc. Repentigny QC Équipement agricole Copperleaf Vancouver BC Technologie Crystal International Group Toronto ON Commerce de gros et distribution Delnor Construction Ltd. Edmonton AB Construction The Deveraux Group of Companies Regina SK Construction district m Montréal QC Technologie Donna Cona Inc. Ottawa ON Technologie Eddy Group Ltd. Bathurst NB Commerce de gros et distribution Element Technical Services Calgary AB Pétrole et gaz Elite Integrity Services Calgary AB Construction Firma Corporation Cambiste Edmonton AB Services administratifs Franchise Management Inc. Woodstock NB Restaurants Go Auto Edmonton AB Commerce de détail Groupe Intersand Canada Inc. Boucherville QC Commerce de gros et distribution Gusto 54 Restaurant Group Toronto ON Restaurants H.H. Angus & Associates Ltd. Toronto ON Ingénierie et architecture Index Exchange Toronto ON Technologie Lamour Group Montréal QC Commerce de gros et distribution Les Toitures Hogue Blainville QC Construction Mary Brown's Markham ON Restaurants Membertou Development Corp. Membertou NS Services administratifs Mint Pharmaceuticals Inc. Mississauga ON Produits pharmaceutiques Miralis Inc. Saint-Anaclet QC Secteur manufacturier Nanometrics Inc. Ottawa ON Technologie Pacific Centre for Reproductive Medicine Burnaby BC Soins de santé Pliteq Vaughan ON Ingénierie et architecture Regional Group Ottawa ON Immobilier Riverside Millwork Group Waterloo ON Construction Rodair International Ltd. Mississauga ON Logistique SFM Dorval QC Commerce de gros et distribution Six Nations of the Grand River Development Corp. Ohsweken ON Services administratifs STEMCELL Technologies Vancouver BC Technologie Targray Kirkland QC Commerce de gros et distribution Viva Naturals Toronto ON Commerce de détail VMAC Nanaimo BC Secteur manufacturier Whitewater West Industries Ltd. Richmond BC Parc d'attractions aquatiques

La liste complète des lauréates du programme des Mieux gérées, des lauréates de la catégorie Reconnaissance Or et des membres du Club Platine de 2019 est disponible ici.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le symbole de l'excellence pour les sociétés qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont le chiffre d'affaires dépasse les 15 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre catégories de prix : 1) Nouvelles lauréates Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) Lauréates Mieux gérées au Canada (anciennes lauréates qui ont posé à nouveau leur candidature et qui ont conservé le titre de Mieux gérée pendant deux autres années, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle); 3) Lauréates de la Reconnaissance Or (lauréates qui ont maintenu leur statut de Mieux gérée pendant trois années consécutives et ont démontré leur engagement envers le programme en posant de nouveau leur candidature avec succès pour quatre à six années consécutives); 4) Membres du Club Platine (lauréates qui ont maintenu leur statut de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.



