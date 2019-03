Rapport : pour les Canadiennes, le revenu et les dettes sont les facteurs prioritaires pour améliorer leur niveau de confiance dans leur situation financière





Malgré l'écart entre les sexes, les femmes de la génération des milléniaux ont tout aussi confiance que les hommes dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.

MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le deuxième rapport de l'entreprise de fintech canadienne Mylo portant sur les habitudes d'épargne et d'investissement des hommes et des femmes indique que les Canadiennes ont tout aussi confiance que les hommes dans l'atteinte de leurs objectifs financiers, et ce, malgré un revenu de 14 % inférieur à celui des hommes.

Lorsqu'on leur a demandé ce qui améliorerait leur niveau de confiance dans leur situation financière, les principaux facteurs mentionnés par les femmes étaient « augmenter leurs revenus » (27 %) et « réduire leurs dettes » (22 %).

Ce rapport analyse le comportement et les attitudes des Canadiens en matière de finance, afin de faire avancer la discussion au sujet de la disparité entre les hommes et les femmes, et de promouvoir l'égalité financière.

« Nous avons créé Mylo pour faire en sorte que tous les Canadiens bénéficient de l'égalité des chances pour atteindre leurs objectifs financiers. Il est clair qu'il y a encore une disparité flagrante entre les hommes et les femmes dans notre pays. Pour que les choses changent, il nous incombe, tous ensemble, de comprendre les causes de cette disparité et de prendre des mesures vigoureuses pour y remédier, a affirmé Philip Barrar, fondateur et PDG de Mylo. Nous sommes encouragés par les progrès que nous avons observés chez les utilisatrices de Mylo, mais il y a encore beaucoup à faire. »

Le rapport démontre également que la différence entre les objectifs financiers que les hommes et les femmes se fixent en utilisant l'application Mylo s'est rétrécie de 12 % par rapport aux données de l'an passé. Ce résultat suggère qu'il pourrait y avoir une réduction de la disparité entre les hommes et les femmes chez les utilisateurs de Mylo, puisque l'établissement des objectifs constitue un levier important pour les revenus à long terme.

Le rapport illustre également comment Mylo s'y est prise pour créer un produit plus inclusif et une stratégie de communication qui répond directement aux besoins des Canadiennes. Par exemple, en réponse aux femmes qui demandaient des options d'investissement socialement responsable, Mylo a créé le fonds ISR Mylo. Ce fonds investit dans des entreprises qui appliquent, parmi d'autres critères d'investissement socialement responsable, des principes de diversité des genres au sein de leur équipe de direction.



La volonté d'inclusion de Mylo a porté ses fruits, et le nombre d'utilisatrices a quadruplé en une année. Lorsqu'on transpose ce nombre en pourcentage de l'ensemble des utilisateurs, il s'agit d'un taux de 55 % plus élevé que la moyenne de l'industrie pour l'adoption des applications d'investissement par les femmes.

« Les femmes représentent la moitié du marché et prennent ou influencent 80 % des décisions d'achat, mais l'industrie de l'investissement répond mal à leurs besoins, a affirmé Jennifer McDonald, chef de l'exploitation chez Mylo. Les fournisseurs de services financiers doivent prendre conscience de cette importante occasion d'affaires à saisir. En plus d'être notre responsabilité éthique, il s'agit d'une stratégie commerciale judicieuse. Mais pour ce faire, il faut se donner la mission de comprendre les priorités des femmes et de répondre à leurs attentes. »

Le rapport de Mylo est fondé sur les données anonymisées d'un échantillon de plus de 86 000 utilisateurs et un sondage réalisé auprès de 1 500 femmes et 1 000 hommes.

Quelques données additionnelles :

Sur une échelle de 1 à 10, le degré de confiance des femmes dans l'atteinte de leurs objectifs financiers est de 6,3.

Leur cote de confiance est similaire à celle des hommes, ce qui suggérerait que l'écart pourrait être en train de s'amenuiser en terme de confiance.

(les femmes avaient une cote de confiance de 18 % plus élevée que celle des hommes), à (+ 7 %) et à (+ 6 %). Les femmes sont plus enclines à voir Mylo comme un outil pour les aider à payer leurs dettes et faire des investissements socialement responsables.

Lorsque nous avons demandé à nos utilisateurs ce que nous pourrions faire d'autre pour les aider en plus de l'épargne et de l'investissement, 60 % des femmes ont répondu « Rembourser les dettes ». En fait, elles ont été 33 % plus nombreuses que les hommes à choisir cette réponse. De plus, une femme sur cinq a répondu « investir de manière socialement responsable », une réponse qu'elles ont choisie 33 % plus souvent que les hommes.

Le rapport complet peut être consulté ici.

Pour en savoir davantage au sujet de Mylo, visitez mylo.ai/fr.

À propos de Mylo

Mylo est une application d'investissement conçue pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers en arrondissant leurs achats et en investissant leur petite monnaie. Vous achetez un café à 3,25 $? Mylo arrondit cette somme à 4,00 $ et investit 0,75 $ dans un portefeuille diversifié entièrement géré. Mylo rend l'investissement plus accessible pour tous les Canadiens, quels que soient leurs revenus ou leur niveau de connaissances ou d'expérience en investissement. Avec le lancement récent de Mylo Avantage, Mylo offre maintenant aux Canadiens des options d'investissement socialement responsable au moyen du fonds ISR Mylo.

