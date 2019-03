Avec Openbravo, le Groupe Rand accélère sa transformation digitale dans le secteur de la mode





LILLE, France, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Openbravo, l'éditeur mondial de plate-forme omnicanale 100 % Cloud pour un retail agile et innovant, annonce aujourd'hui sa nouvelle signature avec le Groupe Rand. Ce contrat couvre le déploiement du logiciel Openbravo dans Openbravo Cloud, environnement cloud dédié, pré-configuré et géré par l'éditeur, accompagné de services de mise en oeuvre au siège du Groupe RAND et dans les 43 magasins en France, en Espagne et en Italie de ses marques renommées Lollipops et Balaboosté.

Ce projet stratégique permettra au Groupe Rand d'accélérer dans sa transformation digitale pour ses activités de bijouterie fantaisie et d'accessoires de mode. L'entreprise renforcera sa stratégie d'innovation avec de nouvelles fonctionnalités qui moderniseront ses opérations retail, notamment en améliorant son expérience client dans tous les magasins avec un POS mobile, et en affirmant sa stratégie omnicanale.

« Nous sommes ravis d'avoir signé ce contrat avec Openbravo, afin d'accélérer notre transformation digitale dans nos activités du retail» déclare Marc Aimonino, DSI du Groupe Rand. « Nous avons été particulièrement séduits par la couverture fonctionnelle d'Openbravo et par la flexibilité de sa plate-forme technologique cloud et mobile, qui permettra à notre entreprise de gagner en agilité et de réaliser des économies de coûts informatiques importantes. »

« Nous sommes très heureux de ce nouveau projet avec un leader de la mode reconnu en France, le Groupe Rand. Cela confirme la valeur apportée par notre solution omnicanale basée sur le cloud par rapport à d'autres éditeurs historiques de progiciels retail du marché français », déclare Bruno Menteaux, Directeur Général France & Europe du Nord, Openbravo. «La flexibilité proposée par Openbravo garantira de remplacer très rapidement le système actuel ; ainsi la société pourra se concentrer rapidement sur sa nouvelle stratégie de croissance».

À propos de Groupe Rand

Maison parisienne de référence sur le marché du bijou fantaisie et des accessoires de mode depuis cinq générations, le groupe Rand perpétue avec passion le lien entre innovation et « savoir-faire » traditionnels.

Basé au coeur de Paris depuis plus de 80 ans à la même adresse, le groupe Rand est aujourd'hui présent dans plus de 11 000 points de vente répartis sur 12 pays dans le monde. Plus de 700 collaborateurs se consacrent au développement de l'entreprise autour de ses valeurs fondatrices : passion, fidélité, respect et innovation.

À propos d'Openbravo

Openbravo est un éditeur mondial de plate-forme omnicanale pour un retail agile et innovant. Openbravo Commerce Cloud est une plate-forme omnicanale 100 % Cloud offrant des fonctionnalités omnicanales. Cette solution repose sur une plate-forme très flexible et compatible avec les appareils mobiles ce qui permet aux retailers d'innover de plus en plus vite et de gérer le changement plus efficacement.

Avec des clients dans plus de 60 pays, plus de 16 000 utilisateurs de back-office et 25 000 points de vente utilisant actuellement ses solutions, Openbravo propose la plate-forme omnicanale la plus flexible du marché. Openbravo a des bureaux en France, à Dubaï, en Inde, au Mexique et en Espagne.

Visitez www.openbravo.com/fr pour en savoir plus.

