Le test avancé HbA1c de Beckman Coulter fournit aux médecins une précision supérieure dans le cadre du diagnostic des patients souffrant de diabète





Le nouveau test a obtenu le marquage CE et une autorisation 501(k) de la FDA américaine

BREA, Californie, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Beckman Coulter, leader mondial dans le secteur du diagnostic clinique, a annoncé aujourd'hui le tout dernier ajout à sa gamme complète de tests de chimie ? le test d'hémoglobine A1c (HbA1c) avancé entièrement automatisé. Ce nouveau test permet aux laboratoires à volume intermédiaire et élevé de fournir aux médecins une exactitude et une précision de pointe dans le cadre du diagnostic du diabète, en contrôlant le glucose à long terme et en identifiant les patients qui risquent de développer un diabète.

Désormais disponible sur le DxC 700 AU, le test avancé HbA1c offre une efficience supérieure aux laboratoires, en éliminant la préparation manuelle d'échantillons. L'ajout du nouveau test permet aux laboratoires d'intégrer une analyse du sang total dans leur routine existante, ainsi que des échantillons STAT pour délivrer un délai de traitement optimisé.

« Le diagnostic précoce du diabète augmente les chances d'un individu d'empêcher des complications dangereuses et coûteuses », a déclaré Puneet Sarin, vice-président principal de la chimie clinique et des immunoessais chez Beckman Coulter. « Dans la mesure où 50 % des personnes souffrant de diabète ne sont pas diagnostiquées, il est urgent d'identifier et de fournir un soin approprié aux individus atteints de cette maladie. Nous avons développé le test avancé HbA1c pour contribuer à répondre à ce besoin, ainsi que pour délivrer les résultats cliniquement efficaces que les médecins exigent lors du diagnostic et de la surveillance du diabète. »

Aujourd'hui, d'après les estimations, 425 millions de personnes à travers le monde ? soit 8,8 % des adultes âgés de 20 à 79 ans ? sont atteintes de diabète. Si la tendance de croissance actuelle se poursuit, 629 millions de personnes dans cette population souffriront de cette maladie d'ici 2045.

La détermination de HbA1c dans le sang fournit un moyen important permettant de diagnostiquer le diabète, ainsi que de contrôler l'efficacité des contraintes alimentaires et autres thérapies utilisées dans le cadre de la prise en charge du diabète. Dans le cadre de plusieurs études récentes de validation, le nouveau test avancé HbA1c a démontré des performances Six Sigma de classe mondiale. Une mesure Sigma élevée indique une quantité inférieure d'erreurs d'analyse et de résultats de test contestables.

Le nouveau test avancé HbA1c de Beckman Coulter est l'exemple de son engagement consistant à accélérer les soins de santé, en fournissant aux partenaires cliniques une gamme décisive de tests qui fait la différence, ainsi que des solutions qui répondent aux risques de santé fréquents et coûteux. Le nouveau kit de test a récemment reçu une autorisation 501(k) de la FDA américaine ainsi qu'un marquage CE, et il est disponible pour une utilisation sur l'analyseur de chimie DxC 700 AU récemment lancé par Beckman Coulter.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de tests de chimie de Beckman Coulter, ou sur ses autres solutions de chimie et d'immunoessais, rendez-vous sur https://BeckmanCoulter.com/hemoglobin-a1c.

À propos de Beckman Coulter Diagnostics

Beckman Coulter Diagnostics aide les professionnels de santé et de laboratoire à fournir de meilleurs soins aux patients, en délivrant les informations de diagnostic précises dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Forte d'une riche histoire de 80 ans, Beckman Coulter est un solide partenaire pour les organisations de santé. Nos instruments évolutifs, nos tests de diagnostic complet, et nos services de gestion commerciale sont utilisés en toute confiance par les hôpitaux, les laboratoires et d'autres environnements de soins intensifs à travers le monde. Nous partageons la mission de nos clients en faveur de l'amélioration continue et de la qualité des soins délivrés aux patients, dans la mesure où nous considérons que l'amélioration de l'efficience et des résultats cliniques bénéficie aux patients, et nous permet de faire progresser la santé pour tous les individus.

© 2019 Beckman Coulter. Tous droits réservés. Beckman Coulter, le logo stylisé, et les marques de produits et services de Beckman Coulter mentionnés dans le présent communiqué sont des marques ou des marques déposées de Beckman Coulter, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

