Une nouvelle sensation, « Expérience Ninja », fusionnant le monde réel et le monde virtuel. Le divertissement « VR NINJA DOJO » pour adultes et enfants est arrivé !





Five for Co., Ltd. (Emplacement : Chiyoda-ku Ward, Tokyo, Administrateur délégué: Takayoshi Tanigawa) ouvrira une installation de divertissement d'expérience de réalité virtuelle (RV), « VR NINJA DOJO », qui offrira une expérience Ninja aux étrangers qui visiteront le Japon le lundi 18 mars 2019 à Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo.

VR NINJA DOJO est une installation de divertissement qui offre l'« Expérience Ninja », fusionnant le monde réel et virtuel pour les étrangers qui visitent le Japon. « Ninja », une des cultures japonaises, est également très populaire en tant que « Ninja » à l'étranger. L'installation reflète la beauté stylistique inhérente au Japon et est un espace qui projette la perspective unique de l'univers japonais. Cette installation est également conçue à l'aide de notre propre technologie qui permet aux tierces personnes qui ne portent pas de casque de visualisation de se plonger elles aussi dans le monde virtuel. Vous pouvez donc vous réunir et apprécier l'expérience, même si votre groupe contient deux ou plusieurs personnes. Qui plus est, comme nous expliquons le fonctionnement entièrement en anglais, les visiteurs étrangers au Japon peuvent utiliser confortablement l'installation. Les visiteurs passeront un examen de pleine compétence pour devenir un maître Ninja au travers de l'expérience RV après avoir été disciplinés et avoir suivi un entraînement réaliste en accomplissant des activités physiques.

Récemment, le nombre de visiteurs étrangers a augmenté au Japon. D'après la Japan National Tourism Organization (JNTO), le nombre total de visiteurs étrangers au Japon se chiffrait à plus de 30 010 000 en 2018, la première fois que ce nombre a dépassé les 30 millions et une augmentation de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Il est prévu que le nombre de visiteurs étrangers au Japon continuera d'augmenter d'ici 2020, mais leur comportement de consommation a changé un tant soit peu. Précédemment, une « consommation orientée entité », telle que l'achat de grandes quantités d'appareils ménagers et de cosmétiques etc. était généralisée. Mais, comme l'industrie s'est développée dans la Communauté européenne, il est moins intéressant de se rendre dans certains pays pour y acheter des marchandises. Au contraire, la « consommation orientée situation », telle que l'utilisation de services de type expérience, y compris des visites de sources thermales et des expériences kimono, est en augmentation. La nouvelle installation, en prévision de la demande croissante en provenance de l'étranger, propose un nouveau type de divertissement qui deviendra certainement populaire parmi les visiteurs étrangers au Japon.

VR NINJA DOJO offre une expérience Ninja, uniquement disponible ici, dont le concept est « L'hospitalité de la culture japonaise dans le monde « réel » et dans le monde « virtuel ». »

[Contenu de l'Expérience] Le temps nécessaire pour une Expérience Ninja est de 75 à 90 minutes, et jusqu'à 10 personnes en groupe peuvent y participer. Cosplay d'expérience Ninja - Discipline et entraînement Ninja dans le monde réel et virtuel - Test de pleines compétences (expérience RV) - Photo cérémoniale RV - Présentation d'un certificat de type makimono

[Détails sur l'installation] Nom de l'installation : VR NINJA DOJO Date d'ouverture : 18 mars 2019 Emplacement de l'installation : Takebashi Bldg. 1F, 2-15-15 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047 Personnes éligibles pour l'Expérience : Résidents et touristes étrangers au Japon - Gratuit pour une personne japonaise accompagnant un étranger. (Le costume Ninja et le certificat de type makimono sont exclus). - Un forfait spécial est disponible, uniquement pour les japonais. Site officiel : https://vr-ninja.jp/

[Profil de l'entreprise] Nom de la société : Five for Co., Ltd. Date d'établissement : 14 mars 2017 Administrateur délégué : Takayoshi Tanigawa Lieu : Uchikanda Chuo Bldg. 7F, 1-18-13 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047 Description des activités : Production et développement de contenu de divertissements RV

