Aon confirme ne pas poursuivre le regroupement d'entreprises avec Willis Towers Watson





LONDRES, 6 mars 2019 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON) émet aujourd'hui la déclaration qui suit :

Dans l'objectif avéré de mettre l'accent sur le rendement du capital investi, Aon évalue régulièrement une variété d'occasions potentielles au sein et en périphérie de son domaine d'activité. Aon a considéré une telle possibilité à l'égard de Willis Towers Watson. Comme cette réflexion a été rendue publique, Aon a dû émettre une déclaration puisque Willis Towers Watson est une société irlandaise assujettie aux exigences réglementaires de l'Irlande. En raison de la spéculation médiatique, ces exigences contraignent Aon à divulguer à un stade très primaire la possibilité d'un regroupement d'entreprises potentiellement effectué en actions uniquement. Aon confirme aujourd'hui qu'elle ne souhaite pas poursuivre ce regroupement d'entreprises.

En conséquence de cette annonce, Aon est liée par les restrictions prévues à la Règle 2.8 de la législation irlandaise en matière d'acquisitions. Aon se réserve le droit au cours des 12 prochains mois de faire abstraction de cette annonce dans le cadre prévu à la Règle 2.8 (y compris la Règle 2.8(c)(ii)).

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est l'une des principales firmes de services professionnels au monde qui offre une vaste gamme de solutions liées au risque, à la retraite et à la santé. Les quelque 50 000 collègues de la firme répartis dans 120 pays obtiennent des résultats pour le compte de sa clientèle grâce à des données et à des analyses exclusives permettant de dégager des constatations qui réduisent la volatilité et augmentent le rendement.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations dites prospectives selon la définition de ce terme prévue par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes de la direction de même que sur les hypothèses formulées par celle-ci et sur l'information dont elle dispose. Dans le cadre de ce communiqué de presse, les mots « croire », « anticiper », « estimer », « prévoir », « vouloir », « projeter », « planifier » et autres expressions semblables tout comme la mention de dates ultérieures doivent être considérés comme des déclarations prospectives. Bien que la direction soit d'avis que les prévisions reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut nullement assurer que ces prévisions s'avéreront justes. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les résultats prévus par lesdites déclarations prospectives. On compte notamment parmi de tels facteurs les effets préjudiciables des cours du marché sur les actions ordinaires de catégorie A de la firme et sur le résultat de ses activités opérationnelles pour quelque raison que ce soit, y compris les effets préjudiciables de l'annonce ou de l'échec de la conclusion de la transaction donnant lieu au regroupement d'entreprises. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles sont établies en date du présent communiqué. Celles-ci comportent certains risques, incertitudes et suppositions.

Une ou l'ensemble des déclarations prospectives d'Aon peuvent s'avérer inexactes, et aucune garantie n'est donnée quant au rendement de la firme. Les facteurs indiqués ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Aon et ses filiales mènent leurs activités dans un milieu commercial dynamique caractérisé par l'émergence potentielle et fréquente de nouveaux risques. Davantage de renseignements concernant Aon et ses activités, dont les facteurs pouvant potentiellement avoir des incidences importantes sur ses résultats financiers, sont fournis dans les documents que la société a déposés auprès de la SEC. Veuillez consulter le rapport annuel d'Aon qui apparaît sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2018 et les autres documents déposés auprès de la SEC pour en apprendre davantage sur ces risques de même que sur d'autres risques et incertitudes applicables aux activités commerciales de la firme. Ces facteurs peuvent être revus ou complétés dans des rapports subséquents. Aon n'est nullement tenue et rejette expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective faite de temps à autre, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ultérieurs ou pour tout autre motif.

Information additionnelle

Cette annonce a été préparée conformément aux lois anglaises et irlandaises et à la Règle 2.8 de la législation irlandaise en matière d'acquisitions; l'information divulguée peut être différente de celle qui aurait été préparée en conformité avec les lois et les autorités externes à l'Angleterre ou à l'Irlande.

Personne-ressource

Personne-ressource pour les investisseurs :

Relations avec les investisseurs

+1 312-381-3310

investor.relations@aon.com

Une copie de cette annonce sera rendue disponible à l'adresse www.aon.com. Le contenu du site Web indiqué dans cette annonce n'est pas compris dans et ne fait pas partie de cette annonce.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Les administrateurs d'Aon plc acceptent la responsabilité pour l'information indiquée dans cette annonce. À la connaissance et selon la bonne foi des administrateurs (qui ont pris le soin nécessaire pour que ce soit le cas), l'information présentée dans cette annonce est conforme aux faits et n'omet aucun détail susceptible d'affecter l'importation d'une telle information.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Aon plc

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 19:36 et diffusé par :