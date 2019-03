Le gouvernement du Canada investit pour faire progresser le secteur horticole





HALIFAX, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le secteur horticole contribue largement à l'économie canadienne, générant plus de cinq milliards de dollars en recettes agricoles et 2,6 milliards de dollars en exportations et procurant des milliers d'emplois aux quatre coins du pays tout en élargissant les débouchés pour les produits sûrs et de grande qualité du secteur.

Aujourd'hui, Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de Marie-Claude Bibeau, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, a participé à la réunion générale annuelle du Conseil canadien de l'horticulture afin d'annoncer un investissement fédéral allant jusqu'à 11,5 millions de dollars dans la grappe de l'horticulture au titre du Partenariat agricole canadien. Cette grappe, dirigée par le Conseil canadien de l'horticulture, recevra également la somme additionnelle de 6,5 millions de dollars en contribution de l'industrie, pour un investissement total de 18 millions de dollars.

La grappe de l'horticulture appuiera la recherche de pointe en vue de mettre au point de nouvelles technologies et pratiques visant à améliorer la lutte contre les ravageurs et les maladies et l'entreposage et la manutention après récolte des pommes, des baies, des légumes de plein champ, des pommes de terre et des cultures en serre et à élaborer des stratégies d'amélioration de la santé des sols.

La grappe mettra également à profit les travaux antérieurs en appuyant l'adoption de pratiques durables visant à réduire l'empreinte environnementale et à mettre au point de nouvelles variétés de culture pour permettre aux agriculteurs de demeurer rentables et compétitifs.

Citations

«?L'innovation est vitale pour l'industrie canadienne de l'horticulture. Au titre du Partenariat canadien pour l'agriculture, nous sommes déterminés à appuyer la recherche de pointe qui permettra de relever les défis et d'élaborer de nouveaux outils et de nouvelles pratiques afin d'aider les agriculteurs canadiens à être des chefs de file mondiaux dans la production durable de fruits et de légumes de haute qualité pour les années à venir.?»

- Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

«?Le Conseil canadien de l'horticulture est heureux de conclure un autre précieux partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada à l'égard de son programme des grappes Agri-science. Cet important financement nous permettra d'élargir la portée de la recherche sur de nombreux fruits et légumes et d'aborder les enjeux clés liés aux outils de lutte antiparasitaire, à la main-d'oeuvre, aux coûts de production et à l'évaluation des variétés. Le programme des grappes d'AAC aidera à veiller à ce que les agriculteurs canadiens puissent continuer de cultiver des fruits et des légumes de la plus haute qualité tout en soutenant la compétitivité du secteur dans un monde en constante évolution.?»

- Brian Gilroy, président, Conseil canadien de l'horticulture

Faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Partenariat prévoit des programmes et des activités qui améliorent la compétitivité du secteur grâce à la recherche, à la science et à l'innovation. Au moyen du programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation axées sur les priorités de l'industrie en matière de recherche.

Le Conseil canadien de l'horticulture (CCH) est une association nationale à but non lucratif qui représente des producteurs de fruits et de légumes de partout au Canada qui cultivent plus de 120 types de cultures différentes sur plus de 14?237 exploitations agricoles.

Liens connexes

