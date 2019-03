TIP Trailer Services présente son rapport annuel pour l'année 2018





Dans un courrier adressé aux actionnaires, Bob Fast, PDG de la société, a attiré leur attention sur la vigoureuse performance commerciale sous-jacente dans les marchés en expansion:

"Nous avons enregistré une nouvelle année marquée par des réalisations solides, qui ont permis d'accroître les revenus de 9%, pour atteindre 565 millions d'euros. Nous continuons d'attirer de nouveaux clients, tout en conservant les anciens, et en améliorant notre prestation opérationnelle. Avec le soutien d'un nouvel actionnaire, nous sommes en excellente position pour poursuivre la croissance de notre activité et augmenter nos rendements."

Dans son analyse de la performance financière, Malachy Mc Enroe, directeur financier de la société, mettant l'accent sur le financement et les coûts, a ajouté:

"L'année 2018 a encore une fois été une année d'excellente performance commerciale, qui a montré à la fois une solide croissance des revenus et une amélioration des marges de BAIIA. Nous avons finalisé avec succès notre vente à I Squared Capital, et refinancé et élargi notre principale facilité de financement. Nous possédons une base de clientèle solide et flexible qui nous permettra de croître et de naviguer dans un contexte de ralentissement économique potentiel au cours des prochaines années."

Le rapport annuel complet de TIP Trailer Services est disponible sur:

https://www.tipeurope.com/about-us/annual-report/

A propos de TIP Trailer Services

TIP Trailer Services, qui a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas, est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans la location-achat, la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que d'autres services à valeur ajoutée, à des clients du secteur des transports et de la logistique, en Europe et au Canada. Les clients de TIP services sont originaires de plus de 90 localités, dans plus de 17 pays d'Europe et au Canada.

