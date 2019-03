Les solutions technologiques des comptes fournisseurs de Tradeshift atteignent le sommet de l'Évaluation 2019 des technologies d'automatisation des comptes fournisseurs, d'Ardent Partners





La société de recherche et de conseil, de premier plan, Ardent Partners a nommé Tradeshift, le chef de file des paiements et des marchés de la chaîne d'approvisionnement, en tant que « Meilleur de sa catégorie », dans son rapport ePayables Technology Advisor 2019, paru récemment.

Le classement ePayables Technology Advisor d'Ardent Partners est conçu pour aider les responsables des comptes fournisseurs (accounts payable, AP) et financiers à naviguer dans le paysage des prestataires de ePayables, accélérer la demande de propositions (RFP) ou le processus de sélection de solutions, et maximiser la valeur générée par les investissements dans les solutions d'automatisation des AP (ou ePayables).

Ce rapport analyse et évalue les principaux prestataires de solutions ePayables sur le marché aujourd'hui, et sert de ressources pour les organisations d'AP qui cherchent à automatiser et à transformer les processus de facturation et de paiement. Ce rapport peut permettre à ses lecteurs d'identifier et de sélectionner les solutions ePayables qui s'alignent le mieux sur des exigences et un budget spécifiques.

« En classant Tradeshift comme le meilleur de sa catégorie pour les ePayables, Ardent Partners confirme notre position de leader dans l'espace des AP », a commenté le PDG et cofondateur de Tradeshift, Christian Lanng. « Les clients d'Ardent cherchent des conseils en matière d'approvisionnement, sur les marchés, et les solutions de comptes fournisseurs ; or, ce rapport nous place à l'avant-garde des solutions ePayables. »

En plus du classement des solutions technologiques des comptes fournisseurs de Tradeshift, en tant que meilleures de leur catégorie, le rapport d'Ardent Partners a classé la société à la première place dans la catégorie « solidité du fournisseur ». Tradeshift a été classée dans le top trois pour la catégorie « solidité de la solution », et les points forts de la société tels qu'ils ont été identifiés comprenaient : des solutions modernes et très exploitables, l'activation de l'habilitation du fournisseur, la plateforme et le marché, ainsi que les paiements B2B et le financement de la chaîne logistique.

À propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour l'économie connectée numériquement. En tant que leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-billion USD en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com.

À propos d'Ardent Partners

Ardent Partners est un cabinet de recherche et de conseil, spécialisé dans la définition et l'évolution des stratégies, processus et technologies de gestion de l'approvisionnement, qui créent de la valeur tout en accélérant la transformation organisationnelle au sein de l'entreprise. Ardent Partners couvre activement le marché de la gestion d'approvisionnement et effectue des recherches pour aider les décideurs d'entreprise à comprendre les meilleures pratiques du secteur, comment améliorer leurs performances, les paysages de la technologie, et comment identifier les solutions les mieux adaptées pour leurs besoins spécifiques.

