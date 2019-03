Aon fait une déclaration en vertu des exigences réglementaires irlandaises





LONDRES, 6 mars 2019 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON) (la « Société ») prend acte des récentes spéculations de la part des médias concernant Willis Towers Watson.

La Société confirme qu'elle n'en est qu'aux premiers stades d'un éventuel regroupement d'entreprises avec Willis Towers Watson, entièrement fondé sur des actions. La Société tient à souligner qu'à ce moment-ci, son évaluation d'une opération éventuelle en est à un stade préliminaire et qu'il n'y a aucune certitude qu'une opération aura lieu ni quant à la forme ou aux modalités selon lesquelles une opération pourrait être réalisée.

Une autre annonce sera faite en temps utile, le cas échéant.

Conformément à la règle 2.4 des Irish Takeover Rules (Règles sur les offres publiques d'acquisition), Aon se réserve le droit de modifier la forme et/ou la combinaison de contreparties décrites dans le présent communiqué.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est un chef de file mondial des services professionnels offrant un large éventail de solutions dans les domaines des risques, des régimes de retraite et des prestations santé. Notre groupe, fort de 50 000 professionnels répartis dans 120 pays, assure des résultats aux clients en se fondant sur des données et analyses exclusives porteuses d'éclairages qui réduisent la volatilité et améliorent les performances.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (Loi de 1995 sur la réforme du droit des titres privés). Ces déclarations prospectives sont basées sur les opinions de la direction, ainsi que sur les hypothèses formulées par la direction et l'information dont elle dispose actuellement. Lorsqu'ils apparaissent dans ce communiqué, les mots « croire », « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « projeter », « planifie » et expressions similaires, ainsi que l'utilisation de dates futures sont destinés à signaler des déclarations prospectives. Bien que la direction juge raisonnables les attentes que reflètent ces déclarations prospectives, elle ne peut aucunement assurer que ces attentes se révéleront exactes. Car, les déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes qui pourraient être à l'origine d'un écart appréciable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés ou suggérés dans de telles déclarations. Ces facteurs, risques et incertitudes, incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité qu'une transaction ne soit pas poursuivie et/ou qu'une offre ne soit pas faite, le défaut d'obtenir les approbations nécessaires des actionnaires ou des organismes de réglementation, le financement requis ou la satisfaction à toute autre condition voulue par une transaction éventuelle, les effets négatifs sur le cours de nos actions ordinaires de catégorie A et sur nos résultats d'exploitation pour quelque raison que ce soit, y compris, sans limitation, la non-réalisation d'une transaction, la non-réalisation des avantages attendus d'une transaction, les effets négatifs d'une annonce ou d'une consommation ou l'incapacité de réaliser une opération sur le cours de nos actions ordinaires de catégorie A, des coûts de transaction et/ou des passifs inconnus importants et la conjoncture économique et commerciale générale qui touche les sociétés fusionnées à la suite de toute transaction. Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives qui ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont assujetties à certains risques, incertitudes et hypothèses.

L'une ou l'autre ou l'ensemble de nos déclarations prospectives peuvent se révéler inexactes et il n'y a aucune garantie quant au rendement d'Aon. Les facteurs mentionnés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Aon et ses filiales exercent leurs activités dans un environnement commercial dynamique dans lequel de nouveaux risques se pointent très souvent à l'horizon. De plus amples renseignements concernant Aon et ses activités, y compris les facteurs susceptibles d'avoir une incidence importante sur les résultats financiers d'Aon, figurent dans les documents qu'Aon a déposés auprès de la SEC. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes applicables aux activités d'Aon, reportez-vous à notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et aux documents supplémentaires déposés auprès de la SEC. Ces facteurs peuvent être révisés ou complétés dans des rapports ultérieurs. Aon n'est soumise à aucune obligation et décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective qu'elle peut faire de temps à autre, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Informations complémentaires

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre de vente, ni une invitation à souscrire, à acheter ou à échanger des titres, ni la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans un territoire quelconque, et aucune vente, émission, échange ou transfert des titres dont il est question dans le présent document ne doit avoir lieu en violation de la loi applicable. Sous réserve de développements futurs, Aon peut déposer auprès de la SEC, dans le cadre d'un regroupement, une déclaration d'enregistrement et/ou une circulaire de sollicitation de procuration. Les détenteurs d'actions de Willis Towers Watson et/ou d'Aon doivent lire ces documents, ainsi que tout autre document déposé par Aon auprès de la SEC dans le cadre du regroupement, car ils contiendront des informations importantes. Ces documents, si et quand ils sont déposés auprès de la SEC, ainsi que les autres documents publics déposés par Aon, peuvent être obtenus sans frais sur son site Web, à l'adresse www.sec.gov, et celui d'Aon à l'adresse ir.aon.com.

Le présent communiqué a été préparé conformément aux lois anglaise et irlandaise, de même qu'à l'article 2.4 des Irish Takeover Rules (Règles sur les offres publiques d'acquisition), et les renseignements divulgués peuvent ne pas être identiques à ceux qui auraient été préparés conformément à la législation de pays autres que l'Angleterre ou l'Irlande. La Société souligne qu'à ce moment-ci, l'évaluation d'une transaction potentielle en est à un stade préliminaire et qu'il ne peut y avoir aucune certitude qu'une offre sera proposée, ni quant à la forme ou aux conditions dans lesquelles une telle offre pourrait être faite. Le présent communiqué ne constitue pas une annonce d'intention ferme de faire une offre en vertu de la règle 2.5 des Takeover Rules de 2013, mandatée par la Irish Takeover Panel Act de 1997 (Loi de 1997 sur la Commission irlandaise des offres publiques d'acquisition), et il ne peut y avoir aucune certitude qu'une offre sera faite.

Personnes-ressources

Renseignements relatifs aux investisseurs :

Relations investisseurs

+1 312-381-3310

investor.relations@aon.com

L'annonce est disponible à l'adresse www.aon.com. Le contenu du site Web auquel il est fait référence dans le présent communiqué n'est pas incorporé au présent communiqué et n'en fait pas partie.

Le présent communiqué n'a pas pour objet de constituer ni ne constitue, ni ne fait partie d'une offre, d'une invitation ou d'une sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, de vente ou d'aliénation de titres, que ce soit, dans le cadre du présent communiqué ou autrement. La diffusion de ce communiqué dans des pays autres que l'Irlande ou le Royaume-Uni peut être restreinte par la loi et, en conséquence, les personnes qui viendraient à se trouver en possession du présent communiqué devraient s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation de la loi sur les valeurs mobilières d'un tel pays ou territoire.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Les administrateurs d'Aon plc acceptent la responsabilité à l'égard des renseignements contenus dans le présent communiqué. Pour autant que les administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que tel est le cas) le sachent et le croire, les renseignements que renferme ce communiqué sont conformes aux faits et n'omettent rien qui soit à même d'avoir une incidence sur la valeur desdits renseignements.

EXIGENCES DE DIVULGATION EN VERTU DES RÈGLES IRLANDAISES SUR LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Toute personne qui s'intéresse (au sens des règles relatives aux OPA irlandaises) 1% ou plus de toute catégorie de titres pertinents d'Aon plc ou de Willis Towers Watson plc peut avoir des obligations d'information en vertu de la règle 8.3 des Irish Takeover Rules, à compter de la date de la présente annonce. Ces renseignements doivent être rendus publics au plus tard à 15h30 (heure de New York), relativement aux titres concernés d'Aon plc et de Willis Towers Watson plc, le jour ouvrable suivant la date de la transaction pertinente. Cette exigence sera maintenue jusqu'à la fin de la période de l'offre. Si deux ou plusieurs personnes s'entendent, sur la base d'un accord, explicite ou tacite, oral ou écrit, pour acquérir des parts dans les titres pertinents d'Aon plc ou de Willis Towers Watson plc, elles seront considérées comme une seule et même personne aux fins de la règle 8.3 des Irish Takeover Rules. En vertu de la règle 8.1 des Irish Takeover Rules, toutes les transactions afférentes aux titres pertinents de Willis Towers Watson plc par Aon plc, ou aux titres pertinents de Aon plc par Willis Towers Watson plc, ou par toute partie agissant de concert avec l'une d'elles, relativement aux titres pertinents d'Aon plc et de Willis Towers Watson plc, doivent également être divulguées au plus tard, à midi (heure de New York), le jour ouvrable suivant la date des transactions concernées. En résumé, les droits sur des titres peuvent se constituer lorsqu'une personne a une longue exposition économique, conditionnelle ou absolue, aux variations du cours des titres. En particulier, une personne sera considérée comme ayant un intérêt en raison de la propriété ou du contrôle de titres, ou en vertu d'une option à l'égard de titres ou d'un dérivé auquel il est fait référence. Les termes utilisés dans ce paragraphe doivent être interprétés à la lumière du sens qui leur est donné dans les règles relatives aux OPA irlandaises (Irish Takeover Rules). Si vous avez un doute quelconque sur l'obligation de divulguer les transactions visées à la règle 8, veuillez consulter le site Web de la commission irlandaise des offres publiques d'acquisition (Irish Takeover Panel), à l'adresse www.irishtakeoverpanel.ie, ou contacter la commission au +353 1 678 9020.

