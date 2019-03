Microdrones et ESP Associates présentent le flux de travail du mdLiDAR3000 dans trois nouvelles vidéos





ROME, N.Y., 06 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Microdrones , en collaboration avec ESP Associates , a lancé une nouvelle série de trois vidéos mettant en vedette le drone mdLiDAR3000 et le flux de travail « planifier, voler, traiter et visualiser », inégalé dans l'industrie.



Les trois vidéos peuvent être visionnées sur le site Web de Microdrones en cliquant sur les liens suivants :

PLANIFIER :

Le mdLiDAR3000 de Microdrones et ESP : PLANIFIER, voler, traiter et visualiser

VOLER :

Le mdLiDAR3000 de Microdrones et ESP : planifier, VOLER, traiter et visualiser

TRAITER ET VISUALISER :

Le mdLiDAR3000 de Microdrones et ESP : planifier, voler, TRAITER et VISUALISER

Tout dernier produit de Microdrones dans la série mdLiDAR des systèmes intégrés , le mdLiDAR3000 combine les capacités d'un véhicule aérien sans pilote (UAV) haut de gamme à celles d'un système de détection et télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR) de pointe. Dans les vidéos, ESP Associates suit le flux de travail de Microdrones afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles tout en réduisant les coûts, en gagnant du temps et en facilitant la réalisation des projets.

Chuck Dorgan, directeur des ventes de Microdrones pour les Amériques, explique qu'il est facile d'utiliser le mdLiDAR3000 en s'en tenant au flux de travail. « Vous utilisez notre cellule Microdrones, qui est stable, robuste et très solide, explique-t-il. Donc, vous importez l'information recueillie à l'étape de la planification dans le mdCockpit pour que le drone vole de façon autonome. Par la suite, vous êtes en mesure de traiter et de visualiser facilement les données recueillies pour générer un nuage de points. »

Brian Flaherty, chef de l'arpentage à ESP Associates, considère l'acquisition du mdLiDAR3000 comme une solution gagnante autant pour ses clients que pour son équipe. « Nous pouvons certifier les données et les transmettre au client plus rapidement, a-t-il déclaré. Ainsi, le développeur peut obtenir plus rapidement le fruit de ses investissements sur la propriété. »

ESP Associates (Engineering, Surveying and Planning) est un cabinet d'experts-conseils et de conception technique multidisciplinaire offrant des services de génie civil, d'arpentage, de planification, d'architecture de paysage, de géosciences, de génie de l'environnement, d'ingénierie des services publics souterrains et d'inspection de génie construction.

Parmi ses clients, l'entreprise compte des organismes publics de villes, de comtés, d'États et du gouvernement fédéral américain, des promoteurs commerciaux et résidentiels, des collèges, des universités, des services publics, des établissements de santé, des institutions religieuses, des entrepreneurs généraux, des architectes, des avocats, ainsi que d'autres ingénieurs.

À propos de Microdrones

Fondée en Allemagne en 2005, Microdrones a mis au point le premier quadricoptère commercial au monde, et la société demeure en tête de l'industrie grâce à ses solutions en matière d'UAV.

Par la combinaison de drones robustes et de capteurs de pointe, Microdrones propose aux entreprises des solutions technologiques clé en main qui facilitent le passage aux UAV dans les domaines de l'arpentage, de la cartographie, de la construction, de l'inspection aérienne, de l'agriculture de précision et de l'exploitation minière, ainsi que leur utilisation dans bien d'autres applications commerciales. Issues d'une ingénierie allemande de qualité, les durées de vol prolongées, la résistance aux obstacles environnementaux et les technologies comme le géoréférencement direct font des solutions de Microdrones des choix exceptionnellement sécuritaires, efficaces et rentables pour les utilisateurs commerciaux.

Les solutions de Microdrones sont offertes sur des marchés de partout à travers le monde. Pour en apprendre davantage sur Microdrones, visitez le www.microdrones.com .

