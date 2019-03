Le gouvernement du Canada offre au Yukon 2,2 millions de dollars pour aider à prévenir et combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs





WHITEHORSE, le 6 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens, peu importe où ils résident, doivent se sentir en sécurité dans leur collectivité. Pour cette raison, le gouvernement investit dans l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Aujourd'hui, le député Larry Bagnell, au nom du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, l'honorable Bill Blair, a annoncé l'octroi de 2 250 735 $ pour le travail au Yukon visant à accroître la prévention, la perturbation, la sensibilisation et la compréhension de la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans le territoire.

Le Yukon recevra le financement sur cinq ans. Il visera à renforcer les capacités et les partenariats communautaires, ainsi qu'à adopter des approches intégrées entre les différents ordres de gouvernement, la collectivité, les Premières Nations, la Gendarmerie royale du Canada et les organismes d'application de la loi territoriaux.

Le territoire utilisera les fonds pour appuyer plusieurs activités, y compris l'ajout de renseignements liés aux enquêtes au Bureau de sécurité des collectivités et des quartiers du Yukon, la création de nouvelles capacités au Centre correctionnel de Whitehorse et la mise en oeuvre de l'unité territoriale conjointe du renseignement dans le but d'échanger des renseignements sur les menaces criminelles avec les différents niveaux des organismes d'application de la loi.

« Nous nous efforçons quotidiennement d'assurer la sécurité des Canadiens et le gouvernement du Canada reconnaît la besoin de donner une aide aux collectivités confrontées à la violence accrue liée aux armes à feu et aux gangs. Nous améliorons la sécurité publique en améliorant notre compréhension des causes profondes de l'activité criminelle et en prenant des mesures pour l'adresser. Ce financement fera une différence significative et positive pour nos collectivités. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« La priorité absolue du gouvernement du Canada est la protection des Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui fait en sorte que tous les ordres du gouvernement travaillent ensemble et collaborent avec nos collectivités locales pour prévenir le crime et veiller à ce que nos jeunes ne deviennent pas des membres de gangs. Je remercie le gouvernement territorial de son leadership et j'attends avec impatience de collaborer avec tous les partenaires pour assurer la sécurité de nos collectivités. »

- Larry Bagnell, député du Yukon

« Notre gouvernement s'engage à assurer la sécurité et la protection de tous les Yukonais et Yukonaises du territoire. Ce financement fédéral nous permettra d'améliorer notre compréhension de la violence liée aux armes à feu et aux gangs tout en bâtissant des partenariats avec les différents niveaux du gouvernement, les Premières Nations, la Gendarmerie royale canadienne et la communauté yukonaise avec le but de renforcer l'application de la loi. »

- L'honorable Tracy-Anne McPhee, ministre de la Justice du Yukon

Dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives dans le but de réduire les crimes commis à l'aide d'une arme à feu et les activités criminelles des gangs.

a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives dans le but de réduire les crimes commis à l'aide d'une arme à feu et les activités criminelles des gangs. De la somme de 327,6 millions de dollars, 214 millions seront mis à la disposition des provinces et des territoires sur une période de cinq ans par l'entremise du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Au cours de la période entière de cinq ans, le Yukon recevra un total de 2,25 millions de dollars.

recevra un total de 2,25 millions de dollars. Dans le cadre de son engagement à l'égard du financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les quatre prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

