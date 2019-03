Un nouveau livre blanc appelle à un marketing plus clair pour les technologies d'autonomie des véhicules et d'assistance à la conduite à des fins de sécurité





Un livre blanc récemment publié par Frost & Sullivan appelle le secteur de l'automobile à clarifier et à normaliser la terminologie marketing des technologies d'assistance à la conduite et de conduite autonome. Il constate également que la technologie lidar peut « permettre des avancées significatives en matière d'assistance à la conduite », et considère le lidar comme « la technologie clé pour permettre une autonomie de conduite totale ainsi qu'une assistance à la conduite sûre ».

Le livre blanc parrainé par Velodyne Lidar, et intitulé « A Safety-first Approach to Developing and Marketing Driver Assistance Technology » (Une approche axée sur la sécurité pour le développement et le marketing des technologies d'assistance à la conduite) peut être téléchargé ici.

La terminologie peut permettre de promouvoir la sécurité

SAE International a développé des définitions pour différents niveaux d'automatisation de véhicules, allant de 0 à 5. Le rapport demande à l'industrie d'éliminer le niveau 3, où les conducteurs doivent intervenir et contrôler rapidement le véhicule en cas d'échec de l'automatisation. À la place, il est recommandé de classer les véhicules comme ayant des capacités de niveau 2+ (systèmes avancés d'aide à la conduite automobile [advanced driver assistance systems, ADAS]) ou de niveau 4+ (véhicules autonomes), créant ainsi « une frontière claire entre les niveaux d'automatisation nécessitant un conducteur attentif (niveau 2+) et ceux qui ne nécessitent pas une telle attention (niveau 4+). » Ce changement peut réduire la confusion concernant la définition et l'usage approprié de l'expression « conduite autonome ». Le rapport recommande que tout véhicule de niveau inférieur au niveau 4 ne soit pas commercialisé comme étant « autonome » ou « sans conducteur ».

« L'expérience significative du conducteur et les gains en matière de sécurité, que les systèmes avancés d'aide à la conduite peuvent offrir sont éclipsés par la confusion créée par la discordance entre les arguments de marketing et les capacités du véhicule », a déclaré le Dr Rajender Thusu, responsable de secteur chez Frost & Sullivan, et auteur du livre blanc. « L'industrie devrait adopter une nomenclature cohérente et éviter le marketing abusif. Le fait de segmenter les véhicules entre niveau 2+ et niveau 4+ contribuerait à réduire considérablement la confusion sur ce que signifie exactement la conduite autonome. »

La technologie lidar améliore les performances ADAS

Le livre blanc examine comment la sécurité des véhicules de niveau 2+ peut être optimisée en utilisant la technologie lidar avec des caméras et un radar complémentaires. Les systèmes de perception activés par le lidar améliorent les fonctionnalités ADAS telles que le freinage automatique d'urgence (Automatic Emergency Braking, AEB), la régulation adaptative de la vitesse (Adaptive Cruise Control, ACC), et l'assistance au maintien de la trajectoire (Lane Keep Assist, LKA).

Le rapport fait remarquer que « contrairement au radar, le lidar offre une résolution très élevée, permettant une détection précise des objets. À la différence des caméras, le lidar offre une perception exacte de la profondeur, avec une précision de distance de quelques centimètres, permettant de localiser avec précision la position du véhicule sur la route et de détecter l'espace disponible pour la navigation. »

La technologie lidar peut « offrir un champ de vision horizontal à 360 degrés et un champ de vision vertical pouvant aller jusqu'à 40 degrés », deux choses qui constituent des capacités « essentielles pour localiser avec précision le véhicule dans son environnement et planifier son trajet. » Le rapport indique également que le lidar « peut fonctionner dans des conditions d'éclairage médiocres, contrairement aux caméras, car les lidars forment leur propre source de lumière ».

« Avec ce livre blanc, Frost & Sullivan apporte de précieuses informations qui vont contribuer au dialogue au sein de l'industrie, quant à la meilleure approche des futurs systèmes avancés de sécurité de la conduite », a indiqué Marta Hall, présidente et directrice du développement des affaires, chez Velodyne Lidar. « Après avoir examiné le rapport, il est clair que l'ajout de la technologie lidar à l'ADAS permet de bénéficier d'informations essentielles pour détecter davantage d'objets et proposer des voitures ayant une vision plus détaillée de leur environnement, afin de maximiser la sécurité sur la route. »

À propos de Velodyne Lidar

