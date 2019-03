L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - SGW

Conformément à la volonté du gouvernement du Québec de donner une orientation plus commerciale à ses relations internationales, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, se rend pour la première fois au Mexique...

Les Canadiens, peu importe où ils résident, doivent se sentir en sécurité dans leur collectivité. Pour cette raison, le gouvernement investit dans l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs....