Un résident de Cambridge a fait tourner la roue et a gagné 600 000 $ à THE BIGGER SPIN, le plus récent jeu de loterie d'OLG

TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Avec sa fille à ses côtés pour l'encourager, Clarence MacKenzie, de Cambridge, a fait tourner la roue THE BIGGER SPIN au Centre des prix OLG de Toronto et a remporté un lot de 600 000 $! M. MacKenzie a gagné un gros lot en jouant au nouveau jeu INSTANT d'OLG THE BIGGER SPIN (no 2125).

« J'ai gagné 11 000 $ il y a quelques années, alors je me sens chanceux », a déclaré le gagnant de 75 ans en riant. « Je suis un fervent joueur de loterie. J'aime jouer aux jeux qui ont des lots élevés. »

Après avoir gratté son billet et révélé un lot TOUR, M. MacKenzie, un grutier à la retraite, savait qu'il devait présenter son billet chez un détaillant pour regarder son tour de roue. « Quand la roue virtuelle s'est arrêtée sur BIGGER SPIN, le détaillant a crié que j'avais gagné. J'ai vu que j'avais gagné, ce qui signifiait que j'allais faire tourner la vraie roue au Centre des prix OLG », a-t-il ajouté. « C'était un sentiment génial! »

M. MacKenzie a deux enfants et quatre petits-enfants. Il prévoit partager son bonheur. « Je suis si heureux d'avoir gagné et de pouvoir partager ceci avec ma famille. Je compte aider mes filles », a-t-il conclu en souriant.

Le jeu INSTANT THE BIGGER SPIN est un nouveau jeu exaltant à 10 $ qui allie le populaire billet à gratter, une roue animée sur l'écran du client du terminal de loterie qui dévoilera les lots et une véritable roue THE BIGGER SPIN au Centre des prix OLG à Toronto que pourront tourner les grands gagnants.

Il existe trois manières amusantes de gagner au jeu INSTANT THE BIGGER SPIN :

GRATTEZ - Grattez pour courir la chance de gagner un lot instantané en argent allant de 10 $ à 150 000 $ ou un lot TOUR. REGARDEZ - Si le lot gagné est TOUR, rendez-vous chez un détaillant de loterie d'OLG pour valider votre billet et regardez la roue animée tourner à l'écran du client du terminal de loterie. Chaque TOUR vous offre un lot garanti! Les lots TOUR vont de 10 $ à 150 000 $ ou un PLUS GRAND TOUR. TOURNEZ - Si la roue animée s'arrête sur «?BIGGER SPIN?», vous gagnez un PLUS GRAND TOUR et êtes invité à vous rendre au Centre des prix OLG pour faire tourner la véritable roue THE BIGGER SPIN et remporter un lot garanti allant de 500 000 $ à 1 000 000 $!

Le billet gagnant a été acheté à Zehrs, boulevard Conestoga, à Cambridge.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario.

