Nouvelle voie réservée aux autobus en direction sud pour faciliter le navettage des résidents du Grand Victoria

SAANICH, BC, le 6 mars 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport en commun efficaces pour créer des collectivités durables où il fait bon vivre et où les gens passent moins de temps dans la circulation et plus de temps avec leur famille.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B., ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'aménagement d'une nouvelle voie réservée aux autobus en direction sud sur le corridor de la route 1/rue Douglas à Saanich.

La nouvelle voie offrira un accès exclusif aux autobus entre les ponts de Burnside et l'avenue Tolmie. Une fois terminée, cette voie servira de complément à la voie réservée aux autobus en direction nord, qui a été financée dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et qui a été achevée en décembre 2018, établissant ainsi un réseau de voies d'autobus continues dans les deux sens sur la route 1/rue Douglas, entre l'échangeur McKenzie et le centre-ville de Victoria.

Cette nouvelle voie permettra de réduire considérablement les temps de déplacement et d'améliorer le navettage, en plus d'augmenter la sécurité des passagers et de réduire les émissions nocives résultant des embouteillages.

Le gouvernement du Canada alloue 4 920 000 $ à ce projet dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de la Colombie?Britannique y consacre 11 080 000 $.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport en commun pour suivre l'évolution des besoins des résidents et permettre à ces derniers de se rendre à destination plus facilement. Cette nouvelle voie réservée aux autobus en direction sud permettra d'améliorer considérablement les temps de déplacement et de réduire la congestion le long de ce corridor achalandé, en plus de favoriser la croissance et le développement du réseau de transport en commun de la ville dans les années à venir. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette nouvelle voie réservée aux autobus en direction sud est un pas de plus vers une circulation plus efficace le long du corridor de la route 1/rue Douglas. En plus de faire gagner du temps aux usagers du transport en commun, elle contribuera à réduire la congestion pour les automobilistes puisque les autobus n'emprunteront plus les mêmes voies de circulation. »

L'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« Nous sommes très reconnaissants de travailler en partenariat avec tous les ordres de gouvernement pour tirer parti de l'élan du récent projet de voies réservées aux autobus prioritaires en direction nord sur la route 1 et du projet de voies en direction sud sur la rue Douglas. Chacun de ces projets contribue à notre objectif global de permettre à nos clients de se rendre sur la Rive Ouest et d'en sortir plus efficacement. »

Susan Brice, présidente, Victoria Regional Transit Commission

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

