Bobbi Brown Cosmetics lance la campagne « Confident Beauty »





On annonce que les célébrités ambassadrices sont Yara Shahidi, Elizabeth Olsen et NiNi

NEW YORK, 6 mars 2019 /CNW/ - Bobbi Brown Cosmetics est fière de s'associer avec trois femmes multidimensionnelles pour accentuer son éthos d'origine visant à célébrer la beauté individuelle et l'autonomisation des femmes avec le lancement de la campagne « Confident Beauty ». Les actrices américaines Yara Shahidi et Elizabeth Olsen, accompagnées de leur homologue chinoise NiNi, sont les plus récentes célébrités internationales féminines à faire office de porte-parole de la marque et à partager leurs « vérités à l'égard de la beauté », c'est-à-dire des révélations honnêtes à propos des vies qu'elles mènent, afin d'inspirer les femmes de toute la planète.

« Représentant fidèlement l'essence fondamentale de notre marque, chacune de ces puissantes femmes est un symbole pour la consommatrice moderne de produits Bobbi Brown; elles sont confiantes, individuellement belles, et elles incarnent la réussite à leur propre manière », soutient Sandra Main, présidente de Bobbi Brown Cosmetics. La campagne fera l'adulation des produits de fond de teint adorés et bien établis de la marque, soit les gammes Skin Long-Wear Weightless Foundation et Intensive Skin Serum Foundation. La gamme Skin Long-Wear Weightless Foundation sera aussi bonifiée avec 12 nouvelles nuances en tout.

Bobbi Brown Cosmetics a toujours été déterminée à fournir le meilleur agencement pour tous les teints. La famille de nuances par excellence demeure Espresso, qui a vu le jour en 1992 avec le lancement de Foundation Stick. La philosophie unique de la marque à l'égard du teint est le fruit de l'intuition et de l'oeil vif d'un artiste, qui a compris que la création du teint le plus compatible avec la peau exige de voir au-delà de la surface cutanée pour s'attarder aux sous-teints responsables de la couleur unique de l'épiderme de chaque femme. Il en résulte depuis le début un vaste éventail de correctifs de teint et de teints cutanés fidèles qui assurent une peau fraîche, saine et éclatante.

L'actrice iranienne noire et activiste Yara Shahidi explique ce qui l'attire vers Bobbi Brown : « Je crois que la marque incarne ce que ma génération représente : l'importance de l'inclusion. Le fait que cela soit aussi essentiel pour la marque depuis le tout début, et ce, tant dans ses projets philanthropiques que cosmétiques, signale qu'il ne s'agit pas d'une tendance, mais bien d'une mission dans laquelle elle s'investit pleinement. »

« C'est incroyable de faire partie d'une marque aussi constante et véritable à l'égard de son identité dans une industrie qui est si variable. Depuis les années 1990, de nombreuses tendances ont défilé, allant et venant, pour revenir de nouveau, et Bobbi Brown Cosmetics a toujours été une marque intemporelle », affirme Elizabeth Olsen, actrice, réalisatrice et militante en faveur des femmes.

NiNi, une actrice chinoise primée, est amoureuse de la marque depuis que sa maquilleuse de longue date l'a préparée à fouler le tapis rouge. « En ce qui me concerne, j'admire les produits de qualité de la marque, qui font briller ma peau, cet esprit new-yorkais naturel et ce sentiment de confiance sans limites. »

Pour célébrer la campagne « Confident Beauty », Bobbi Brown Cosmetics lancera officiellement un fonds nommé « The Pretty Powerful Fund » à l'occasion de la Journée internationale des femmes, qui aura lieu le 8 mars. Bobbi Brown Cosmetics remettra 400 000 $ en dons à quatre organismes de bienfaisance louables choisis par les ambassadrices qui appuient la mission du fonds visant à soutenir la création de nouvelles avenues pour les femmes et les filles.

La première itération du partenariat apparaîtra en mars 2019 partout dans le monde. Vous trouverez un aperçu de la campagne sur le site de Bobbi Brown.

SOURCE Bobbi Brown Cosmetics

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 15:26 et diffusé par :