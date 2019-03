Le SCC donne suite aux accusations criminelles déposées concernant les incidents à l'Établissement d'Edmonton





OTTAWA, le 6 mars 2019 /CNW/ - Le Service de police d'Edmonton (SPE) a déposé des accusations criminelles contre un ancien employé de l'Établissement d'Edmonton pour des gestes posés contre d'autres employés dans l'exercice de ses fonctions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse du Service de police d'Edmonton (disponible en anglais seulement).

En 2017, des allégations de comportements inappropriés d'employés ont été portées à l'attention de la haute direction par des membres du personnel de l'Établissement d'Edmonton. Le Service correctionnel du Canada (SCC) a mené une enquête et a appris, selon les renseignements obtenus, que des activités criminelles avaient peut-être eu lieu. Le SCC a immédiatement communiqué cette information au SPE, qui a lancé une enquête distincte et indépendante. Le SCC a alors pris des mesures immédiates afin d'assurer la sécurité de tous à l'établissement et a collaboré pleinement à l'enquête policière qui a mené aux accusations portées aujourd'hui.

Au même moment, le SCC a lancé une enquête disciplinaire interne qui a permis de déterminer qu'un certain nombre d'allégations étaient fondées. À la suite de l'enquête du SCC, sept employés de l'Établissement d'Edmonton ont été congédiés.

La mission du SCC consiste à offrir un milieu sûr, sécuritaire et humain propice à la réhabilitation des délinquants. Depuis l'époque des allégations, le SCC a pris un certain nombre de mesures pour améliorer le mieux-être en milieu de travail dans l'ensemble de l'organisation, et s'est engagé à créer un milieu de travail exempt de harcèlement, d'intimidation et de discrimination. Les gestionnaires ont été dotés des outils nécessaires pour réagir rapidement face aux comportements inappropriés, et renforcer la responsabilisation de l'ensemble du personnel. Ce faisant, ils maintiendront une culture de respect, d'intégrité et de fierté à l'égard des travaux importants que le SCC accomplit pour assurer la sécurité des Canadiens.

Citation

« Je suis profondément préoccupée par les actes qui ont mené à ces accusations criminelles. Je suis déterminée à m'assurer que le SCC s'acquitte de son mandat avec le plus haut degré d'intégrité, de professionnalisme et d'excellence. Ma priorité numéro un consiste à veiller à l'établissement d'un milieu de travail sain et respectueux, non seulement à l'Établissement d'Edmonton, mais dans l'ensemble du SCC. Mes pensées accompagnent toutes les personnes qui ont été touchées par la situation à l'Établissement d'Edmonton, et nos employés qui travaillent d'arrache-pied chaque jour pour soutenir les délinquants dans leur réhabilitation et assurer la sécurité des collectivités. »

- Anne Kelly, commissaire

Faits en bref

Le SCC compte environ 18 000 employés.

Il y a 43 établissements fédéraux au Canada , répartis dans cinq régions.

, répartis dans cinq régions. L'Établissement d' Edmonton est un établissement à sécurité maximale pour hommes.

est un établissement à sécurité maximale pour hommes. Il a ouvert ses portes en septembre 1978 et possède une capacité pondérée de 324 places.

Liens connexes

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter (@SCC_CSC_fr) et Facebook (www.facebook.com/ServiceCorrectionnel).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.csc-scc.gc.ca.

SOURCE Service correctionnel Canada

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 15:03 et diffusé par :