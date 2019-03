Placements iA Clarington annonce les résultats de l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres





TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé qu'elle a reçu l'approbation des porteurs de titres aux fins de procéder aux fusions de fonds communs de placement proposées annoncées le 11 octobre 2018.

Les fusions proposées pour lesquelles les porteurs de titres ont donné leur approbation sont les suivantes :

Fonds en dissolution Fonds prorogé Catégorie IA Clarington canadienne de

croissance Catégorie IA Clarington d'entreprises

dominantes canadiennes Catégorie Sarbit IA Clarington d'opportunités

activistes Catégorie Sarbit IA Clarington d'actions

américaines (non couverte) Fonds IA Clarington d'obligations à court terme Fonds IA Clarington d'obligations de base plus Catégorie IA Clarington revenu à court terme Fonds IA Clarington marché monétaire Catégorie IA Clarington stratégique d'obligations

de sociétés Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de

sociétés Catégorie IA Clarington stratégique de revenu Fonds IA Clarington stratégique de revenu Catégorie IA Clarington tactique d'obligations Fonds IA Clarington d'obligations de base plus Fonds IA Clarington tactique d'obligations Fonds IA Clarington d'obligations de base plus

Sous réserve de l'approbation réglementaire, les fusions proposées entreront en vigueur le 22 mars 2019.

La proposition de fusion de la Catégorie IA Clarington tactique de revenu dans le Fonds IA Clarington stratégique de revenu a été retirée avant l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres.

Sous réserve de l'approbation réglementaire de la fusion proposée, annoncée le 11 octobre 2018, du Fonds IA Clarington tactique de revenu dans le Fonds IA Clarington stratégique de revenu, le fonds de référence pour la Catégorie IA Clarington tactique de revenu sera changé au Fonds IA Clarington stratégique de revenu, et ce, à compter du 22 mars 2019 ou vers cette date. La fusion proposée du Fonds IA Clarington tactique de revenu dans le Fonds IA Clarington stratégique de revenu est une fusion avec report d'impôt (« échange admissible ») et n'exige pas l'approbation des porteurs de titres.

À propos de Placements IA Clarington inc.

À titre de filiale indirecte à part entière de iA Société financière inc. et de filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 janvier 2019, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 14 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez aller à iaclarington.com .

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, et des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

