La Société des ponts fédéraux annonce aucun changement au taux de péage au pont Blue Water

OTTAWA, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui qu'afin de refléter la fluctuation des taux de change au cours des six derniers mois, la Société maintiendra les droits de péage aux tarifs actuels au pont Blue Water, à compter du 1er avril 2019.

Les droits de péage au pont Blue Water sont révisés sur une base semi-annuelle en fonction du volume de la circulation, des prévisions économiques et des exigences de financement pour les besoins en capital du pont à long terme. De plus, les droits de péage en dollars américains (USD) sont basés sur le taux de change quotidien moyen publié par la Banque du Canada pour la période précédente de six mois. Les changements aux droits de péage entrent en vigueur le 1er avril et le 1er octobre de chaque année et sont appliqués à 0,25 $ près.

Les tarifs de péage énumérés ci-dessous entreront en vigueur le 1er avril 2019:

Les taux de péage des véhicules de tourisme resteront à 4,25 $ (CAD) et à 3,25 $ (USD) par voyage;

Les tarifs supplémentaires par essieu resteront à 4,25 $ (CAD) et à 3,25 $ (USD) par voyage; et

Le taux commercial par essieu demeurera à 4,50 $ (CAD) et à 3,50 $ (USD) par voyage.

La prochaine révision du taux de péage est prévue pour le 1er octobre 2019.

Cette politique des droits de péage est conforme à celles des autres ponts internationaux, où les droits de péage sont révisés et ajustés, si nécessaire, sur la base des besoins économiques et de la valeur du taux de change sur une base semestrielle.

La SPFL détient, gère et exploite des ponts internationaux et les structures associées à Sault Ste. Marie, à Point Edward, à Lansdowne (Mille-Îles) et à Cornwall, en Ontario. Le mandat de la SPFL est de fournir le plus haut niveau d'intendance afin que ses ponts internationaux et les structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

