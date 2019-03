Avis aux médias - Députée Ludwig annonce des investissements dans des initiatives de recherche côtière au Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet minier Rose lithium - tantale, situé à 38 kilomètres au nord de Nemaska, au Québec. L'Agence invite le public et les peuples...

La députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, Karen Ludwig, annoncera, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, des investissements dans la recherche côtière au Nouveau-Brunswick. ...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le développement de procédés et produits forestiers à faible empreinte environnementale offre un fort potentiel de croissance. Privilégiant la recherche collaborative avec l'industrie,...