Pont de l'Île-aux-Tourtes - Construction d'un nouveau pont





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce que le pont de l'Île-aux-Tourtes sera reconstruit afin de préserver ce lien interrives stratégique dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a confirmé aujourd'hui la solution retenue.

Le scénario actuel prévoit un nouveau pont comportant trois voies de circulation par direction afin de maintenir la capacité routière actuelle, un accotement accessible aux autobus et une piste polyvalente pour les piétons et les cyclistes. Le pont sera construit au nord de la structure actuelle.

Le projet sera réalisé en mode conception-construction-financement. Ce mode est celui qui offre, dans le cadre de ce projet, la meilleure valeur ajoutée aux fonds publics investis, tout en permettant d'obtenir une infrastructure durable et de qualité et d'encourager l'innovation.

Ce projet est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.

Citation :

« Le pont de l'Île-aux-Tourtes est une voie d'entrée sur l'île de Montréal très importante pour les usagers de la région, en plus de jouer un rôle névralgique dans le commerce avec l'Ontario et les États-Unis. Différentes options ont été analysées, mais la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes représente la meilleure solution à long terme. Conformément à l'engagement du premier ministre, notre gouvernement a privilégié l'option qui non seulement permettra d'assurer la mobilité des personnes et des marchandises, mais qui favorisera également les déplacements en transport collectif et actif. De plus, dans un réel souci d'intégration architecturale du futur pont, des tables thématiques, portant notamment sur l'architecture, seront organisées prochainement afin de connaître les attentes du milieu. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La nouvelle structure comprendrait :

trois voies par direction;



une piste polyvalente;



des accotements adaptés à une utilisation par les autobus.

Une attention particulière sera accordée à l'architecture du nouveau pont.

Près de 86 000 véhicules empruntent la structure chaque jour, dont environ 10 % de véhicules lourds (données de 2017).

Jusqu'à la réalisation du projet majeur, le pont fera l'objet d'un programme de maintien afin qu'il demeure fonctionnel et sécuritaire pour les usagers de la route.

Des entraves à la circulation seront nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Des consultations publiques sur le projet se tiendront prochainement.

Le 18 mars à Vaudreuil-Dorion .

.

Le 27 mars à Senneville .

Liens connexes :

Projet majeur du pont de l'Île-aux-Tourtes : www.transports.gouv.qc.ca

Registre des évaluations environnementales : www.ree.environnement.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 14:40 et diffusé par :