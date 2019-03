Optiv Security annonce son nouveau Risk Transformation Servicetm pour aider les organisations à réduire les risques d'entreprise





La plupart des organisations procèdent à des évaluations annuelles des risques, identifient les lacunes et reçoivent des recommandations sur la façon de combler ces lacunes. Mais beaucoup n'ont pas les ressources nécessaires pour assurer le suivi de la planification et de la mise en application. D'après les stratégies élaborées ou les évaluations effectuées, de nombreuses organisations savent quoi faire, mais souvent pas comment le faire. Optiv Security, le leader mondial de l'intégration de solutions de sécurité, annonce aujourd'hui son nouveau concept appelé Risk Transformation ServiceTM, une solution de bout en bout qui inclut l'exécution de la stratégie.

Conçu pour permettre aux clients du monde entier de mieux évaluer les risques actuels par rapport aux risques acceptables, le Risk Transformation ServiceTM d'Optiv aide ses clients à élaborer des stratégies qui favorisent la cohésion des programmes de cybersécurité, à mettre en oeuvre ces stratégies pour atténuer les risques d'entreprise et à obtenir des résultats mesurables. Ce service place la stratégie d'entreprise et le risque au coeur de la prise de décision, et propose deux options distinctes :

L' Enterprise Risk Transformation Service TM qui aide les organisations à mettre en oeuvre la transformation des risques en fonction des objectifs opérationnels, des résultats d'une stratégie ou d'une évaluation existante et d'une liste des améliorations souhaitées ou du mode de fonctionnement futur. Ce service comprend la gestion de programme, l'assurance de la qualité et la surveillance de tout ou partie d'une initiative de transformation ou de remédiation.

Le Quickstart Risk Transformation ServiceTM permet aux entreprises de taille moyenne de s'initier à un modèle de cybersécurité centré sur le risque et les aide dans les premières étapes de l'exécution de leur feuille de route de transformation. Optiv aide ces clients à définir et exécuter une stratégie, en s'engageant avec eux du début à la fin.

"Aujourd'hui, les entreprises adoptent de nouveaux principes en matière de risque et de conformité pour atteindre la résilience commerciale", a déclaré Dustin Owens, vice president, risk advisory chez Optiv. "Au fur et à mesure que la gestion du risque informatique évolue vers une gestion plus holistique du risque opérationnel, elle est intégrée dans le tissu des organisations. Cela signifie que les équipes de sécurité sont désormais un élément essentiel de la stratégie globale de gestion des risques de l'entreprise."

Dustin Owens poursuit : "En conséquence, la prise de décision adaptative et axée sur le risque devient un élément essentiel de l'agilité et de la résilience de l'entreprise, prenant le relais de l'approche désuète du passé, fondée sur le contrôle de la conformité et les listes de contrôle. Il est grand temps que les entreprises adoptent la révolution du risque. Elles doivent prendre position contre l'approche de l'extérieur vers l'intérieur - qui repose sur une réponse continue aux exigences législatives et réglementaires, aux menaces spécifiques et à d'autres facteurs extérieurs - et réécrire leur façon de gérer la cybersécurité en abordant de manière proactive tous les aspects de ce risque, notamment la protection de la vie privée et la gouvernance, la cyber-résistance et l'optimisation des risques."

Le nouveau concept Risk Transformation ServiceTM d'Optiv fait partie du portefeuille complet de services de la société en matière de risques liés à la cybersécurité, qui sont axés sur la résolution de trois problèmes courants au sein d'organisations :

La nécessité d'une gouvernance des risques - Optiv aide les clients à comprendre où se trouvent les biens essentiels, pourquoi ils sont importants, comment ils sont protégés et qui y a accès, et à mesure que ces variables changent, comment leur profil de risque change. Cela permet aux organisations de prendre des décisions en matière de sécurité en fonction du risque afin d'aller plus vite et en toute sécurité.

Volume et vitesse du changement - Optiv permet à ses clients de s'adapter au rythme rapide des initiatives de transformation numérique et de faire face simultanément au chaos opérationnel constant en les aidant à exécuter des capacités adaptatives de cyberrésilience.

Articuler la qualité de la sécurité à l'entreprise et au conseil d'administration - Optiv fournit aux équipes de sécurité tout ce dont elles ont besoin pour articuler les risques et les performances de sécurité en termes d'activité en leur permettant de mesurer, de surveiller et de rapporter efficacement la posture de sécurité et d'aligner la sécurité sur les objectifs commerciaux. Cela permet aux équipes de sécurité d'influencer une meilleure prise de décision et d'améliorer la santé globale de l'entreprise.

Visitez le site web d'Optiv pour en savoir plus sur la transformation des risques ou l'approche globale de l'entreprise concernant la gestion du risque.

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 14:40 et diffusé par :