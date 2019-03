Bayer Inc. investit 500 000 $ dans la formation en STIM pour les jeunes Canadiens dans le cadre de Parlons sciences





MISSISSAUGA, ON, le 6 mars 2019 /CNW/ - Bayer Inc., chef de file canadien en sciences de la vie, est heureuse d'annoncer l'octroi de 500 000 $ sur quatre ans à Parlons sciences, organisme primé qui aide les jeunes à s'épanouir en tant que citoyens dans un marché du travail de plus en plus façonné par les sciences et la technologie.

« En tant que nation, le Canada est toujours un leader mondial; néanmoins, l'avenir sera porteur de nouveaux défis, a affirmé Alok Kanti, président-directeur général de Bayer Inc. Il est important d'investir aujourd'hui dans l'éducation des jeunes pour s'assurer qu'ils seront outillés pour répondre à la demande de demain ».

Cet investissement permettra aux enfants canadiens d'avoir accès gratuitement à des programmes pratiques gratuits en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) offerts par Parlons sciences.

« L'investissement de Bayer permet à Parlons sciences de poursuivre ses efforts pour former de jeunes Canadiens créatifs et à l'esprit critique, et des citoyens informés, disposés à participer et à se réaliser dans un environnement mondial complexe, a déclaré Bonnie Schmidt, présidente et fondatrice de Parlons sciences. Au cours des 25 dernières années, Parlons sciences a inspiré et mobilisé plus de 7 millions d'enfants, de jeunes, d'éducateurs et de bénévoles de toutes les régions du Canada grâce à des programmes pertinents conçus pour développer des compétences essentielles. »

La science, la technologie et l'innovation sont de plus en plus essentielles au bien-être économique et à la qualité de vie au Canada. Le nombre d'entreprises cherchant à innover, à se moderniser et à prendre de l'expansion ne cessant de croître, la demande pour des personnes en mesure d'occuper des postes qui ont un lien avec les STIM continuera d'augmenter.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Ses produits et services visent à améliorer le bien-être des personnes en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population globale. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. Bayer souscrit aux principes du développement durable et est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2018, le groupe comptait environ 117 00 employés et a réalisé des ventes de 39,6 milliards d'euros. Les dépenses en capital ont été de 2,6 milliards d'euros, et les dépenses en recherche et développement, de 5,2 milliards d'euros. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.bayer.ca.

À propos de Parlons sciences



Parlons sciences, partenaire important en éducation au Canada, est un organisme de bienfaisance national déterminé à inspirer et à permettre à la jeunesse canadienne d'acquérir les compétences nécessaires pour prendre part à un monde en constante évolution et s'y épanouir. Afin d'atteindre cet objectif, Parlons sciences offre une série complète de programmes en STIM visant à appuyer les jeunes, les éducateurs et les bénévoles partout au Canada. Le bureau national de Parlons sciences est situé à London (Ontario). Pour en savoir plus au sujet de Parlons sciences, visitez le www.parlonssciences.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés de nature prospective fondés sur les suppositions et les prévisions actuelles de la direction de Bayer. En raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, il pourrait y avoir d'importantes différences entre les résultats, la situation financière, le développement ou le rendement à venir de l'entreprise et les prévisions que contient le présent site. Ces facteurs sont notamment ceux dont il est question dans les rapports publics de Bayer publiés sur le site Web de Bayer, au www.bayer.com. L'entreprise n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à leur représentation exacte d'événements ou de développements futurs.

