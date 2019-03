Le gouvernement du Canada appuie la recherche préconisant le développement de produits forestiers à faible empreinte environnementale





Une aide financière de 280 000 $ est accordée au SEREX

AMQUI, QC, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le développement de procédés et produits forestiers à faible empreinte environnementale offre un fort potentiel de croissance. Privilégiant la recherche collaborative avec l'industrie, le Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers (SEREX) entend ainsi développer ce créneau. Pour continuer sur cette lancée, l'organisme bénéficiera d'une contribution non remboursable de 280 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Le projet vise à accélérer la réalisation de projets industriels axés sur le développement de produits à faible empreinte environnementale issus de la transformation de la ressource forestière, particulièrement ceux fabriqués à partir de la biomasse résiduelle (sciure, copeaux, écorces).

Constitué en 1998, le SEREX est un organisme sans but lucratif. S'appuyant sur une étroite collaboration entre institutions d'enseignement et entreprises, le SEREX dispose d'une expertise pointue regroupant technologues, ingénieurs et autres spécialistes, en plus de posséder les équipements de laboratoire les plus sophistiqués dans le domaine. Outre les services de recherche appliquée, il offre de l'aide technique et de la formation et se spécialise également dans les secteurs de la chimie durable, des énergies renouvelables et de l'écoconstruction.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme des entreprises canadiennes. Importants vecteurs de progrès, les avancées en matière de développement de nouveaux procédés de fabrication et de technologies propres génèrent la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

« Le SEREX privilégie la recherche collaborative avec l'industrie et joue un rôle d'avant-garde dans le développement de procédés et de produits innovants. Il faut miser sur notre compétitivité et maximiser notre savoir industriel et commercial en soutenant l'innovation, particulièrement dans une région comme la nôtre. L'aide de DEC se veut un appui tangible à la capacité du SEREX, un joyau de la vallée de la Matapédia, de contribuer aux plus grandes avancées dans ces domaines. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

«? Afin d'accroître la qualité et d'améliorer l'incidence de nos programmes à l'appui de l'innovation, il est primordial pour le gouvernement du Canada de soutenir la recherche appliquée et l'entrepreneuriat. Le financement annoncé aujourd'hui traduit notre volonté de soutenir la réalisation de projets innovants qui vont de pair avec croissance économique et développement durable. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Grâce au financement de DEC, le SEREX pourra jouer le rôle d'accélérateur de développement de produits innovants basés sur la mise en valeur de la ressource forestière. Le Service repose sur la synergie entre chercheurs et partenaires afin d'accroître l'émergence de projets de valorisation de biomasse forestière, de l'utilisation du bois et de la fibre de bois dans la fabrication de produits à valeur ajoutée. »

Geneviève Morin, présidente du CA du SEREX

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Depuis maintenant 50 ans Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

