TTI affiche une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices

Ces résultats se doivent aux nouveaux produits sans-fil / sans câble de l'entreprise

2018 * USD millions 2017 USD millions Évolution Chiffre d'affaires 7 021 6 064 +15,8 % Marge bénéficiaire brute 37,2 % 36,7 % +50 bps BAII 607 519 +17,0 % Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société 552 470 +17,4 % Bénéfice de base par action (en cents) 30,16 25,66 +17,5 % Dividende par action (approximation en cents) 11,33 8,69 +30,4 %

I ntégration dans l'indice Hang Seng comme l'un des cinquante titres constitutifs de cet indice

Obtention de résultats records grâce à une forte croissance organique, facilitée par de nouveaux produits sans-fil

Le chiffre d'affaires a augmenté de 15,8 % et le bénéfice net de 17,4 %

La marge brute augmente pour la dixième année consécutive

Milwaukee Tool a enregistré une croissance exceptionnelle de 28,2 % de son chiffre d'affaires

RYOBI ONE+ connaît une croissance de ses ventes à deux chiffres

Les activités « Entretien des sols et appareils » ont enregistré une croissance des ventes de 9,3 %

La société mondiale d'équipements électriques et de produits d'entretien des sols basée à Hong Kong Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, symbole ADR : TTNDY) a annoncé ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Le chiffre d'affaires total du Groupe a augmenté pour la neuvième année consécutive de 15,8 % par rapport à la période précédente pour se chiffrer à 7,02 milliards USD. Chaque région géographique a enregistré une croissance exceptionnelle grâce à une ligne de nouveaux produits sans-fil / sans câble enthousiasmants. La marge brute, qui était de 36,7 % en 2017, a poursuivi sa progression pour atteindre 37,2 % en 2018, une croissance qui se doit aux nouveaux produits, au mix produits, au volume des ventes et à la productivité. Le BAII (bénéfice avant intérêts et impôts) a augmenté de 17,0 % pour se chiffrer à 607 millions USD et la marge du BAII a progressé de 10 points de base pour atteindre 8,7 %. Le bénéfice des actionnaires a augmenté de 17,4 % pour s'établir à 552 millions USD et le bénéfice par action a augmenté de 17,5 % par rapport à 2017 pour se chiffrer à 30,16 cents d'USD. Une gestion très rigoureuse du fonds de roulement a permis à TTI de dégager à nouveau une trésorerie nette. Le Conseil d'administration recommande un dividende final de 50,00 cents de dollars HK (environ 6,44 cents USD) par action. Avec l'acompte sur dividende de 38,00 cents de dollar HK (environ 4,89 cents USD) par action, cela va se traduire par un dividende de 88,00 cents de dollar HK (environ 11,33 cents USD) par action pour l'exercice complet, un chiffre qu'il faut comparer aux 67,50 cents de dollar HK (environ 8,69 cents USD) par action en 2017, soit une augmentation de 30,4 %.

L'activité phare de TTI, à savoir les équipements électriques, qui représente 85,6 % du chiffre d'affaires total, a augmenté de 17,0 % pour se chiffrer à 6,0 milliards USD et son bénéfice d'exploitation a augmenté de 16,9 % pour atteindre 598 millions USD. La division Milwaukee Tool a maintenu son taux de croissance exceptionnel en produisant une hausse du chiffre d'affaires de 28,2 %, tandis que la division RYOBI a enregistré une croissance à deux chiffres. L'activité « Entretien des sols et appareils » a progressé de 9,3 % et s'est sensiblement améliorée tout au long de l'année. TTI a réalisé d'importants investissements visant à élargir ses capacités de distribution, de fabrication et de R & D en Amérique du Nord et a ouvert un nouveau complexe de fabrication au Vietnam qui va soutenir sa croissance rapide. Le Groupe a stratégiquement engagé d'importantes ressources en R & D pour développer des produits innovants qui repensent la façon de travailler des gens chez eux et sur les chantiers. TTI continue à pénétrer dans de nouveaux marchés et secteurs verticaux à mesure que les progrès technologiques créent des opportunités qui étaient inimaginables auparavant.

Le 22 février 2019, l'entreprise Hang Seng Indexes Company Limited a annoncé que TTI allait être intégrée dans l'indice Hang Seng comme l'un des cinquante titres constitutifs de cet indice, à compter du 11 mars 2019. Cette intégration place TTI parmi les grandes sociétés cotées à la Bourse de Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange) et témoigne clairement de la confiance que le marché place dans la valeur de marchande de TTI, dans ses résultats financiers constamment à la pointe du secteur, sa gestion exceptionnelle et ses perspectives de croissance future.

M. Horst Pudwill, président de TTI, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir réalisé, une année de plus, une croissance exceptionnelle. Nous mettons en oeuvre notre plan stratégique audacieux et rigoureux dans le but d'apporter la technologie sans-fil à une gamme de plus en plus large de produits, ce qui fait de TTI un leader mondial sur nos marchés existants et sur les nouveaux. Nous sommes également très heureux d'avoir été sélectionnés comme élément constitutif de l'indice Hang Seng. Cela représente une étape capitale dans le développement de TTI et cautionne notre orientation stratégique vers l'innovation des produits sans-fil et sans câble, l'excellence de l'exploitation, les personnes exceptionnelles et un solide portefeuille de marques mis sur le marché. Nous nous réjouissons de créer un avenir meilleur ».

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a commenté pour sa part : « Garder sans relâche le cap sur notre stratégie de produits sans-fil destinée à stimuler la croissance dans les différentes activités du Groupe nous permet de rester à l'avant-garde de l'évolution de l'industrie vers les outils sans-fil à batterie lithium-ion. Nous considérons que le sans-fil représente l'avenir des équipements électriques et des produits d'entretien des sols et constatons que la transition s'opère rapidement. Dans une perspective d'avenir, nous allons nous consacrer à changer le panorama des produits sans-fil grâce à des progrès techniques et à un engagement envers la création de solutions de produits innovants. Nous sommes persuadés que notre croissance organique sans précédent va se poursuivre ».

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Stock Exchange of Hong Kong Limited depuis 1990, TTI est un leader mondial de la technologie du sans-fil / sans câble, englobant les outils électriques, les équipements électriques d'extérieur, les appareils et les accessoires pour l'entretien des sols destinés aux utilisateurs grand public, aux utilisateurs professionnels et industriels des secteurs de la maison, de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. La Société s'appuie sur quatre axiomes stratégiques, à savoir des marques puissantes, des produits innovants, des collaborateurs exceptionnels et une exploitation excellente, ce qui reflète une vision à long terme ambitieuse consistant à promouvoir la technologie du sans-fil. La stratégie de croissance mondiale fondée sur la recherche permanente de l'innovation des produits a placé TTI à l'avant-garde des secteurs où elle opère. Le solide portefeuille de marques TTI comprend les outils électriques, accessoires et outils manuels MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits d'extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits d'agencement et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits électriques et d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI fait partie des titres constitutifs des indices MSCI All Country World Index (ACWI), FTSE Developed Index et Hang Seng Composite LargeCap Index qui est une sous-division de Hang Seng Composite Size Index. TTI sera intégrée comme titre constitutif de l'indice Hang Seng à compter du 11 mars 2019. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ttigroup.com .

Toutes les marques commerciales mentionnées autres qu'AEG et RYOBI sont la propriété du groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.), et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous licence.

