Les syndicats du Canada applaudissent aux premières étapes de la mise en oeuvre de l'assurance-médicaments

Bayer Inc., chef de file canadien en sciences de la vie, est heureuse d'annoncer l'octroi de 500 000 $ sur quatre ans à Parlons sciences, organisme primé qui aide les jeunes à s'épanouir en tant que citoyens dans un marché du travail de plus en plus...

Medexus Pharmaceuticals Inc. (la « société » ou « Medexus ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence avec photonamic GmbH & Co. KG (« photonamic ») pour les droits exclusifs de commercialisation et de distribution de Gliolan® au...