Campagne de promotion des carrières OSE L'AÉRO : Près de 37?000 postes à combler en aérospatiale d'ici 10 ans





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Avec plus de 37?000 postes à combler en aérospatiale d'ici 2028, le déploiement de la campagne de promotion des carrières OSE L'AÉRO (phase 3) est éminemment pertinent. Cette grande campagne a été développée par Aéro Montréal, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en aérospatiale (CAMAQ), l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM), l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) et les partenaires de l'industrie.

Des résultats tangibles après 8 mois de campagne

La campagne promotionnelle comporte trois phases, dont la première a été lancée en mai 2018. La phase 1 a permis de mettre en place une campagne proactive sur le Web et les médias sociaux, le public est invité à visiter le www.oselaero.ca afin d'y découvrir cette industrie et les formations disponibles. Le site Web a connu un très fort achalandage et la page Facebook qui y est reliée a atteint près de 20?000 abonnés.

La phase 2, qui s'est achevée en décembre 2018, a généré des résultats très encourageants. Elle était axée sur une campagne d'affichage et de publicité à l'échelle du Québec. Résultat, le nombre de visiteurs aux activités portes ouvertes des deux écoles spécialisées en aérospatiale au Québec, l'ÉNA et l'ÉMAM, a augmenté de façon importante, signe de l'intérêt des jeunes et des adultes qui envisagent une réorientation de carrière pour le secteur.

Dernier droit de la campagne

La phase 3 de la campagne comporte un volet publicitaire, dont un message diffusé dans plusieurs cinémas du Grand Montréal, visant à stimuler l'intérêt des jeunes pour les carrières en aérospatiale. Les villes de Longueuil et Mirabel afficheront également de grands panneaux routiers qui rappelleront qu'elles sont des villes d'aéro. Cette campagne publicitaire est doublée d'un volet relations publiques visant à rejoindre les jeunes et leurs parents, notamment lors de différentes manifestations scientifiques comme les Expo-Sciences. Des représentants de la campagne Ose l'Aéro seront présents sur place pour répondre aux questions des jeunes sur un parcours académique en aérospatiale. Des visites industrielles sont également au programme pour les journalistes étudiants.

Les deux écoles recrutent de nouveaux étudiants

L'ÉNA organise une journée d'information le mardi 16 avril de 13 h à 16 h pour notamment faire découvrir ses installations et accepte toujours les demandes d'admission pour ses trois programmes techniques exclusifs ainsi que ses nombreuses attestations d'études collégiales (AEC). Pour en savoir plus, les futurs étudiants intéressés peuvent visiter le http://www.cegepmontpetit.ca/ena/futurs-etudiants/carriere-en-aero.

L'ÉMAM tiendra une journée portes ouvertes le mardi 9 avril prochain de 10 h à 20 h. Lors de cet événement, on proposera une visite de l'école et des ateliers, une présentation des programmes et des rencontres avec des élèves et des professionnels du secteur.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 14:05 et diffusé par :